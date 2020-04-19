MacBook Air 2020 上手谈：又是一次加量不加价的买卖

作为 Mac 家族中最具标志性的产品，MacBook Air 2018 的推出使得这一次产品线重新回到大众视野，再然后是随着 2019 年和 2020 年的两次短板「补足」，MacBook Air 开始真正在 MacBook 阵营中站稳了脚跟。





苹果在今年三月份推出了新款 MacBook Air，虽然依旧是熟悉的 13.3 英寸视网膜显示屏搭配楔形机身的外观设计，但内部却出现了许多期待已久改进。我们最近刚好体验到了这款产品，先通过这篇「上手谈」来和大家简单聊聊，更深入的内容敬请期待。









就如前面所说的，新一代 MacBook Air 的升级重点放在了内部，首先就是翻开屏幕后迎面看到的剪刀脚键盘。是的，从去年在 MacBook Pro 16 上回归之后，我们又再次和剪刀脚键盘见面了，而这一次是在 MacBook Air 上。









相比蝶式结构键盘，MacBook Air 2020 秒控键盘新采用的剪刀式结构拥有更长的 1 毫米键程，反映在实际使用中的体验就是打字手感更加「扎实」，如果说之前在蝶式结构键盘上打字是「敲木板」的感觉，那么这一次 MacBook Air 2020 的剪刀式结构键盘就像是装上了「微型弹簧」，每一次敲击所带来的反馈更加地实在。









除了键盘，性能的提升也是这一代 MacBook Air 的亮点，处理器升级到了英特尔第十代 Ice Lake 架构型号，这也是 MacBook Air 系列首次搭载四核处理器，分别有 1.1GHz 双核 Core i3、1.1GHz 四核 Core i5、1.2GHz 四核 Core i7 三个型号的处理器可选。













从纸面实力上来看，与同样搭载 Core i5 的 MacBook Air 2018 相比，这一代的 CPU 性能在单核和多核方面都有着明显的提升，而如果是以顶配 i7 作为对比的话，处理器性能的提升更加明显，达到了两倍的差距。













值得一提的是，MacBook Air 2020 的图像处理性能也在英特尔 Iris Plus Graphics 集成显卡的加持下获得了 80% 的提升，好处就是你现在可以在这一代 MacBook Air 上更轻松地剪辑各类入门级视频了。









除了上面提到的，新一代 MacBook Air 的升级点还有翻倍的硬盘容量，以及性能更强的内存，前者意味着起始容量增大到了 256GB，最高可选容量也翻了一番，达到 2TB；而后者虽然保持 8GB 起跳的配置（最高可选 16GB），但内存频率从上一代的 LPDDR3 2133MHz 提升到了 LPDDR4X 3733MHz，带来了更快的读写效率。









最难得的是，即使有了这么多的提升，MacBook Air 2020 的起售价不但没有提高，反而降了 900 元，面对这种加量不加价的买卖，我只有两个字可说：「真香！」