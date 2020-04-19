索尼或于5月公布更多PS5详情

尽管索尼已经宣布将于今年年末推出 PlayStation 5，也在不久前公布了一些配置方面的技术细节，但关于外形、价格以及首发游戏等内容均未披露。





据外媒报道，索尼很有可能在 5 月公布更多详情。由于今年的 E3 大会已经被取消，考虑到索尼最近公布的“投资者关系日程”安排，外媒认为索尼可能会在 5 月 13 日的“2019 财年财报”以及 5 月 19 日的“集团战略会议”这两个时间点上公布 PS5 进一步的消息。





外媒给出了他们推测的理由。原因是索尼可能会在 2019 年财报上回答投资人的问题，比如 2020 年索尼对 PS5 的预测，PS4 的销量，PS4 将会和 PS5 共同服役多久，生产成本等等。而在去年的集团战略会议上，索尼就披露了 PS4 主机的历史表现，谈到了通过串流进行无缝游玩，公布了和微软合作探索云游戏。所以，索尼也有可能在这个会议上公布关于 PS5 的新消息。





此前有报道指出，由于首发时库存较少，PS5 的首发价格可能会接近 4000 元。



