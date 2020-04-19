realme将在印度推出子品牌Narzo系列新机

近日，手机厂商 realme 官方宣布将于 4 月 21 日在印度发布全新品牌 Narzo 系列新机。根据此前官方公布的信息，Narzo 系列手机将拥有 realme Narzo 10 和 realme Narzo 10A 两款产品。





不过由于疫情影响，再加上印度当地的隔离措施，原定的发布会形式需要在线上进行，Narzo 10 系列是 realme 品牌旗下的子品牌系列，是 realme 专门针对印度市场的新品。





从官方公布的信息，realme Narzo 10 将拥有一块 6.5 英寸的水滴屏，并且还将配备一块 5000mAh 电池并支持快充。配置方面，realme Narzo 10 将搭载联发科 Helio G80 处理器，realme Narzo 10A 搭载联发科 Helio G70。拍照方面，realme Narzo 的两款机型将分别采用后置三摄和后置四摄的设计。





目前，这款机型尚未有在国内推出的计划。



