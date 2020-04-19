开发者让iPhone 7成功运行postmarketOS

或许 iPhone 7 现在已经不是一款主流设备了，不过在开发者的手中却可以“玩”出不同的花样。





据外媒报道，经过开发人员的逆向工程后，postmarketOS 现在已移植到 iPhone 7 并成功在 iPhone 7 上启动。值得一提的是，这也是第一款运行 postmarketOS 的苹果设备。





在此之前，没有人认为苹果的 iOS 专有设备会有机会运行 Linux 的发行版系统，一组开发人员在花了半年多的时间后，在苹果的 A10 专有 SoC 上实现。如果你也有兴趣在 iPhone 7 上运行 postmarketOS，则可以上网寻找相关资料并进行尝试。





postmarketOS 是专门为旧智能手机而设计的操作系统，它基于 Alpine Linux 发行版，并为触控设备进行了优化，每款手机包含一个独有的软件包，其它则在所有设备之间共享。官方页面写到这是一个真正面向手机的 Linux 发行版，目前仍处于 Alpha 阶段，无法使用通话功能。



