iPhone SE和XR怎么选？先看看它们的差异

苹果已经发布了新款的 iPhone SE，随着 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 的停产，苹果智能手机阵容的入门产品现在包括新款 iPhone SE 和 iPhone XR。如果你近期想要升级手中设备且在这两款产品中摇摆的话，不妨看看接下来的对比（主要集中在两款设备的差异上）。





更小 vs. 更大的屏幕

新款 iPhone SE 的屏幕为 4.7 英寸，而 iPhone XR 的屏幕为 6.1 英寸。





两者屏幕 ppi 均为 326，支持原彩显示，625 尼特的最大亮度，1400：1 对比度的 LCD 屏幕，并支持 P3 广色域。





A13 仿生 vs. A12 仿生





新款 iPhone SE 搭载 A13 仿生芯片，该芯片与 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 内的芯片相同。 相比之下，iPhone XR 配备了上一代的 A12 仿生芯片。苹果宣传 A13 芯片的速度比 A12 快 20％，功效高 30％。





边框 vs. 刘海

新款 iPhone SE 具有与 iPhone 8 相同的设计，在前置摄像头和 Touch ID 的设计下，屏幕上方和下方均有较厚的边框。 相比之下，iPhone XR 舍弃了 Home 键，采用了全面屏的设计，顶部有一个用于前置摄像头和 Face ID 传感器的“刘海”。





Touch ID vs. Face ID





iPhone SE 具有用于指纹认证的 Touch ID 按钮，而 iPhone XR 则使用更先进的 Face ID 系统进行面部认证。





Face ID 于 2017 年在 ‌iPhone‌ X 上首次亮相。当时，苹果表示可以解锁他人的 ‌iPhone‌ X 的可能性约为 1,000,000 分之一，而 ‌Touch ID‌ 则为 50,000 分之一。 但是，两种身份验证形式其实都非常安全，因此它实际上取决于个人喜好。





后置摄像头

新款 iPhone SE 和 iPhone XR 均配备了一个具有 f / 1.8 光圈的 1200 万像素广角后置摄像头，而 iPhone XR 的传感器则具有 1.4µm 像素和更大的 Focus Pixels，而 iPhone SE 它具有与 iPhone 8 相同的传感器。但是，新款 iPhone SE 得益于 A13 芯片改进的图像信号处理器，因此两款相机之间的差距可能是很小的。





电池续航

作为体积更大的设备，iPhone XR 的电池寿命比新款 iPhone SE 更长。





苹果表示，新的 iPhone SE 可以连续播放非流媒体视频长达 13 个小时，而音频播放则可以长达 40 个小时，与 iPhone 8 差不多。相比之下，苹果表示 iPhone XR 电量可以长达 16 个小时用于非流式视频播放，最长 65 小时用于音频播放。





Wi-Fi

新的 iPhone SE 支持 Wi-Fi 6，即 802.11ax，而 iPhone XR 支持 Wi-Fi 5 或 802.11ac。





Wi-Fi 6 在具有多个 Wi-Fi 设备的区域中可提供更快的速度，更大的网络容量，更高的电源效率，更低的延迟以及改善的连接性。





LTE

新的 iPhone SE 支持千兆级 LTE，与 iPhone XR 相比，LTE 速度可能会稍快。





厚度和重量

新款 iPhone SE 的厚度为 7.3mm，重量为 148 克，而 iPhone XR 的厚度为 8.3mm，重量为 194 克。





价格方面

新款 iPhone SE 起售价为 3299 元，iPhone XR 起售价为 4799 元。





编辑于 2020-04-19 12:31:53