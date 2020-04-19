苹果今年可能先推出6GHz以下频段的5G手机

外界普遍认为苹果今年下半年将会推出 4 款 iPhone，且均支持 5G 网络，然而一些分析师认为：在新冠病毒全球大流行和供应链的生产压力之下，该公司可能会先推出支持 6GHz 以下频段的 5G iPhone，而后再发布支持更高的毫米波频段的版本。





有消息称，苹果正在为设计毫米波天线封装（AiP 模块），但这可能会在部署时遇到交错的问题。这意味着苹果公司定制的天线封装，可能会消耗更多的电池电量，对整机续航造成更大的压力。





分析师曾表示苹果仍有望在 2020 下半年发布支持 6GHz 以下、以及同时支持毫米波频段的 5G iPhone 智能机，并于 3 季度末 ~ 4 季度初发货。此外毫米波版本的 5G iPhone 会在美、加、日、韩、英五国发布，同时可能在 5G 普及率较低的市场砍掉该功能以降低生产成本。





据悉，5G 毫米波能够在短距离在实现更快的连接速率，但容易受到障碍物的遮挡，因此更适合人口稠密的城市地区。另一方面，尽管 6GHz 以下的 5G 频段速率略慢，但信号传输距离更远，可在农村和郊区提供更好的服务。





参考来源：cnBeta



