苹果今年可能先推出6GHz以下频段的5G手机

乔纳森森森 发表于: 04-19 11:17:52
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6GHz以下频段信号传输距离更远。

外界普遍认为苹果今年下半年将会推出 4 款 iPhone，且均支持 5G 网络，然而一些分析师认为：在新冠病毒全球大流行和供应链的生产压力之下，该公司可能会先推出支持 6GHz 以下频段的 5G iPhone，而后再发布支持更高的毫米波频段的版本。

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有消息称，苹果正在为设计毫米波天线封装（AiP 模块），但这可能会在部署时遇到交错的问题。这意味着苹果公司定制的天线封装，可能会消耗更多的电池电量，对整机续航造成更大的压力。


分析师曾表示苹果仍有望在 2020 下半年发布支持 6GHz 以下、以及同时支持毫米波频段的 5G iPhone 智能机，并于 3 季度末 ~ 4 季度初发货。此外毫米波版本的 5G iPhone 会在美、加、日、韩、英五国发布，同时可能在 5G 普及率较低的市场砍掉该功能以降低生产成本。


据悉，5G 毫米波能够在短距离在实现更快的连接速率，但容易受到障碍物的遮挡，因此更适合人口稠密的城市地区。另一方面，尽管 6GHz 以下的 5G 频段速率略慢，但信号传输距离更远，可在农村和郊区提供更好的服务。


参考来源：cnBeta


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森海之恋
沙发

沙发

3小时前
来自 iPhone XS Max
hockhou
板凳

什么叫6ghz

3小时前
来自 iPhone XS Max
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bubbleyu
地板
美国是5G普及率高的国家?
3小时前
来自 威锋网页版
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鑫动加速
4 楼
引用 @hockhou 的回复

什么叫6ghz

华为的应该就是

3小时前
来自 iPhone X
blueych
5 楼
苹果手机现在也就系统流畅一点而已了，很多方面已经不如华为了，我是10年果粉了，也有自己的果粉社群，但我觉得我今年年底就要转用华为了。
2小时前
来自 威锋网页版
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cash227
6 楼
引用 @blueych 的回复
苹果手机现在也就系统流畅一点而已了，很多方面已经不如华为了，我是10年果粉了，也有自己的果粉社群，但我觉得我今年年底就要转用华为了。

10年果粉用网页版评论？就你这样的脑残黑麻烦滚远点成吗

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
手机锋友tf3maj9
7 楼
引用 @blueych 的回复
苹果手机现在也就系统流畅一点而已了，很多方面已经不如华为了，我是10年果粉了，也有自己的果粉社群，但我觉得我今年年底就要转用华为了。

苹果系统怎么只是顺畅一点而已，哈哈，你还10年果粉，开什么玩笑。安卓系统根本不能跟苹果比较，两个是不同世界。我同事的华为保时捷经常卡顿，拍出的照片只有华为粉喜欢，真是太假了，毫无立体感，后来确认了下华为用户的审美观不同。

2小时前
来自 iPhone 11
blueych
8 楼
引用 @cash227 的回复

10年果粉用网页版评论？就你这样的脑残黑麻烦滚远点成吗

我C，喷子果然无处不在。我在电脑办公，用网页版不是很正常？我用iphone 3G的时候，你还在吃奶吧？
2小时前
来自 威锋网页版
cash227
9 楼
引用 @blueych 的回复
我C，喷子果然无处不在。我在电脑办公，用网页版不是很正常？我用iphone 3G的时候，你还在吃奶吧？

你个SB 哥从第一代iPhone用起3G已经是第二代了在这儿装他妈什么果粉呢你个臭SB

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
blueych
10 楼
引用 @手机锋友tf3maj9 的回复

苹果系统怎么只是顺畅一点而已，哈哈，你还10年果粉，开什么玩笑。安卓系统根本不能跟苹果比较，两个是不同世界。我同事的华为保时捷经常卡顿，拍出的照片只有华为粉喜欢，真是太假了，毫无立体感，后来确认了下华为用户的审美观不同。

（晕了，刚回复你一百多字发不出）谢谢你的评论比较礼貌，我一直在用苹果手机，从iphone 3G就开始用了，每代都追。做评测视频也好多年了，可以看我X音：拾叁日记。最近评了华为P40 PRO，发现国机真的是进步太多了。苹果系统很流畅，这点我是肯定的。我是指其它方面，比如拍照，交互和屏幕等。
2小时前
来自 威锋网页版
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