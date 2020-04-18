业力汽车宣布推出全电动车型 2021年春发布

业力汽车（Karma Automotive）宣布推出 GTE 全电动车型以扩充其 Revero 系列。新车在外观上与其 Revero，Revero GTS 和 GT 类似，而 GTE 将是该系列中的第四款车型。 它采用了该公司新的 E-Flex 平台和电池技术。





预计 GTE 每次充电后的续航里程为 200英里（322 公里）-300 英里（483 公里），这具体取决于电池选择。业力方面表示后续还将提供 400 英里（644 公里）的选择。 所有 GTE 车型预计将于 2021 年春季（北半球）发布。





业力汽车正在使用 GTE 车型来展示其新型 E-Flex 平台的多功能性。E-Flex 平台已经在商用货车概念中得到了展示，并且具有可扩展性。该车还将采用业力的新电池技术，采用独特的镍锰钴（NMC）锂离子电池组，标准型号的功率范围为 75 kWh 至 100 kWh。目前尚未宣布 400 英里型号的电池尺寸，但应在 140 kWh 范围内。





另外，GTE 的 200 英里型号可以在 30 分钟内充电至 80％。



