魅族17电量为4500mAh：开启5G模式续航优于友商

继昨天首次放出魅族 17 的正面图后，魅族科技今天继续“自爆”，在其微博上公开了魅族 17 的电池电量为 4500mAh。





魅族官方微博表示，在开启 mSmart 5G 的移动网络场景下，基于典型的 8 小时用户使用模型续航测试，魅族 17 耗电结束的最终成绩是 11.77 小时，对比的机型分别为华为 P40 Pro、OPPO Find X2 Pro 以及小米 10。





整个测试流程为，微信 2 小时、《王者荣耀》2 小时、酷狗音乐 1 小时、相机 30 分钟、图库 30 分钟、UC 浏览器 30 分钟、电子书 1 小时、桌面 20 分钟、设置 10 分钟。





在昨天的mSmart 5G 快省稳技术分享会上，魅族就公布了其 5G 方案的特点：快、省、稳。今天公布的续航能力也对应了“省”字，打开 mSmart 5G 对比关闭的情景，省电效果高达 64%，在不牺牲任何网速的前提下，优化1000+的使用场景，mSmart 5G中的AI省电引擎带来了超乎想象的5G功耗控制效果。





可以预见的是，魅族接下来会继续公布关于魅族 17 的其它信息。



