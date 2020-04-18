魅族17电量为4500mAh：开启5G模式续航优于友商

乔纳森森森 发表于: 04-18 21:02:09
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魅族17耗电结束的最终成绩是11.77小时。

继昨天首次放出魅族 17 的正面图后，魅族科技今天继续“自爆”，在其微博上公开了魅族 17 的电池电量为 4500mAh。

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魅族官方微博表示，在开启 mSmart 5G 的移动网络场景下，基于典型的 8 小时用户使用模型续航测试，魅族 17 耗电结束的最终成绩是 11.77 小时，对比的机型分别为华为 P40 Pro、OPPO Find X2 Pro 以及小米 10。


整个测试流程为，微信 2 小时、《王者荣耀》2 小时、酷狗音乐 1 小时、相机 30 分钟、图库 30 分钟、UC 浏览器 30 分钟、电子书 1 小时、桌面 20 分钟、设置 10 分钟。


在昨天的mSmart 5G 快省稳技术分享会上，魅族就公布了其 5G 方案的特点：快、省、稳。今天公布的续航能力也对应了“省”字，打开 mSmart 5G 对比关闭的情景，省电效果高达 64%，在不牺牲任何网速的前提下，优化1000+的使用场景，mSmart 5G中的AI省电引擎带来了超乎想象的5G功耗控制效果。


可以预见的是，魅族接下来会继续公布关于魅族 17 的其它信息。


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maxllto
沙发

沙发

昨天 21:03
来自 iPhone XS Max
阿懦
板凳

干翻华为

------雷总

昨天 21:25
来自 iPhone 8
看到爷还不跑
地板

魅族不要买 底层都不会更新

昨天 21:36
来自 iPad Pro (10.5 inch)
luweidong998
4 楼
魅族危险了
昨天 22:35
来自 威锋网页版
dangde
5 楼
牛逼克拉斯
昨天 22:58
来自 威锋网页版
蒙牛牛奶
6 楼

不会在买魅族了，给家里人买了好几个魅族都出问题了

昨天 23:19
来自 iPhone 8 Plus
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光着屁股硬着卵
7 楼

魅族是早晚会完蛋

昨天 23:40
来自 iPhone XS Max
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平凡人生5c
8 楼
引用 @蒙牛牛奶 的回复

不会在买魅族了，给家里人买了好几个魅族都出问题了

当然要支持自己严选的产品。

1小时前
来自 iPhone XR
平凡人生5c
9 楼
引用 @光着屁股硬着卵 的回复

魅族是早晚会完蛋

为什么？

1小时前
来自 iPhone XR
平凡人生5c
10 楼

后续系统升级，和手机系统的广告都很重要。

1小时前
来自 iPhone XR
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