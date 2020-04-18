三星将推出更便宜的5G手机以应对销量下滑

由于持续的冠状病毒流行，预计今年智能手机的出货量将下降 10％以上。而这种情况正在影响所有品牌，由于 Galaxy S20 系列的销量不佳，三星似乎处于更加艰难的境地。根据外媒报道，该公司已计划在 2020 年剩余时间内将不良影响降至最低。





自从在 2019 年初发布高端的 Galaxy S10 5G 版本以来，三星一直在大力支持 5G 智能手机的开发。紧随其后的是两款非常昂贵的产品 Galaxy Note 10+ 5G 和 Galaxy A90 5G。





三星今年的策略是将 5G 技术主流化，目前这家韩国巨头已经推出了 Galaxy A51 5G 和 Galaxy A71 5G，价格分别为 499 美元和 599 美元，但现在有望在下一代产品中降低其售价。





目前尚不清楚三星确切的计划，但据报道三星正在开发更新的 Galaxy A 系列，该系列将诞生更多支持 5G 的智能手机。而至关重要的是，这些产品会更加便宜，以期吸引预算有限的消费者。





三星确信，如果有什么能说服人们在 2020 年进行手机升级换代的话，那就是 5G。



