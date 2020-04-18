因被电商总裁夫人“撕”：初代网红再次“红”了一把

昨天下午，被誉为“初代网红”的张大奕被一个微博名为@花花董花花的博主开撕，称“这是第一次也是最后一次警告你，再来招惹我老公我就不客气了，老娘也不是好惹的。望自重，好自为之。”并在文末@了拥有千万微博粉丝的张大奕。





不过，微博发出去不久后就不能转发和评论了，相关话题也被删除。当事人只能在另一条微博的底下评论“被限流了”。





无论是上热搜还是被撤下热搜，都可以看出这件事的受关注程度。之所以有如此的关注度，首先要弄清楚事件当中的两位主人公的身份，@花花董花花疑为知名电商平台总裁的妻子，而被指名道姓的张大奕则在网红届颇有名气。





接下来主要说说张大奕，熟悉淘宝、尤其是女性朋友们对此人可能更为熟悉，除了是初代“网红”之外，张大奕同时也是持股 7%、为如涵控股创造约一半营收的 CMO。





在 2014 年，张大奕和如涵董事长冯敏合开一家淘宝店，仅一年时间就摘得销量冠军。2016 年的巅峰时期，张大奕两小时就带动了 2000 万的成交额，她的店铺也是淘宝 “第一家双十一销量破亿” 的女装店。尽管网红淘宝店一直饱受款式抄袭、质量差、定价高等质疑，但店铺的销售却是越做越红火，开业一年她的店铺就成为五颗皇冠，截至目前，张大奕的店铺粉丝数已经达到了 1172 万。在去年的双十一中，张大奕店铺的销售量达到了 3.4 亿。





尽管如涵控股的创始人、董事长冯敏持股超过 50%，但在外界看来，持股仅为 7%的张大奕才是撑起如涵市值的关键人物。一年前的 2019 年 4 月，如涵控股在美国纳斯达克上市，发行价为 12.5 美元，总发行规模约为 1.25 亿美元，张大奕也成为了第一位在纳斯达克敲钟的中国网红。





不过随着整个产业的兴起，当年的“网红”如今风头已经不敌“带货双雄”李佳琦和薇娅。2019 年 9 月21 日，张大奕迎来了淘宝直播首秀，在 7 个小时 13 分钟的直播里，观看人次在 300 万上下。其与薇娅、李佳琦的影响力已经不可同日而语。





此番被总裁夫人如此“开撕”，虽然让曾经的网红再次“红”了一把，但无疑也同时将自己推进了舆论的旋涡之中。









编辑于 2020-04-18 14:39:16