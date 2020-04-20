分析师：新SE会吸引iPhone 6用户但中国除外

乔纳森森森 发表于: 04-18 11:21:51
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你会考虑iPhone SE呢？还是同价位的5G手机？

分析师预测，新款 iPhone SE 将吸引许多 iPhone 6 的“钉子户”，不过中国除外。在微博进行的一项大规模调查显示，人们对 iPhone SE 的兴趣有限。

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据外媒报道，一位业内分析师表示，新的 iPhone SE 为 iPhone 6 的用户提供了一种经济实惠的方式，以获取最新，最安全的苹果 iOS 系统。但是其他人怀疑这种新模式是否会在中国受到青睐。皆因 5G 在中国是一个很大的卖点，现在 5G 支持已经出现在一些中端手机中了。


在微博上进行的一项民意调查中，大约 350,000 名受访者中有 60％表示不会购买价格为 3299 元起步的 iPhone SE。大约五分之一的人说他们会购买，其余的人说他们会考虑购买。


还有一个因素值得考虑，那就是 iPhone 11 系列不久前在电商平台降价 1000 多元，这或许会影响他们购买新款的 iPhone SE。


对于 iPhone SE，你是怎么看的呢？


对于iPhone SE，你持什么观点？
截止时间： 2020-04-20 00:00:00 最多选项： 1个（单选）
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卑鄙的o我
沙发
分析师可能不知道现在国内盛行“真香”定律
1小时前
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Hnyixo
板凳

我觉得如果有一部安卓的旗舰主力机，买一部新SE做备用机还是很适合的，但iphone双持并不爽

1小时前
来自 iPhone XS
日尼禾尔
地板
5G一出就像当年的5S升级支持5G的版本，我为何要买那么早呢，6s又不是用不了
1小时前
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绅士JJPPAA
4 楼

那是因为那60%用着新款…所以不会买se

1小时前
来自 iPhone 11
柳如是如柳
5 楼
中国手机红海，今年随着安卓价格推高，已经形势变了
1小时前
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a136695034
6 楼

多多昨天都有400优惠卷了，早已经不是以前那个苹果了，所以不想买

1小时前
来自 iPhone 6S Plus
hxg8030121
7 楼
就是换处理器内存的8，没兴趣。毕竟我的6S才换了电池。
1小时前
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泽莫男爵
8 楼

双卡绝对买

59分钟前
来自 iPhone X
VenenoTiger
9 楼

是这样的 美国好多人还用着iPhone8和以前的型号 不像国内人手一个全面屏挖孔屏 所以在美国销量应该还是不错的 现在国内所有人说SE垃圾都是对比他们手上的机器 但在美国性价比可以说是非常好了

58分钟前
来自 iPhone XS
VGtwoSeconds
10 楼
没有手头持有新款才不买SE的选项。。无爱
51分钟前
来自 威锋网页版
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