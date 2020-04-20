分析师：新SE会吸引iPhone 6用户但中国除外

分析师预测，新款 iPhone SE 将吸引许多 iPhone 6 的“钉子户”，不过中国除外。在微博进行的一项大规模调查显示，人们对 iPhone SE 的兴趣有限。





据外媒报道，一位业内分析师表示，新的 iPhone SE 为 iPhone 6 的用户提供了一种经济实惠的方式，以获取最新，最安全的苹果 iOS 系统。但是其他人怀疑这种新模式是否会在中国受到青睐。皆因 5G 在中国是一个很大的卖点，现在 5G 支持已经出现在一些中端手机中了。





在微博上进行的一项民意调查中，大约 350,000 名受访者中有 60％表示不会购买价格为 3299 元起步的 iPhone SE。大约五分之一的人说他们会购买，其余的人说他们会考虑购买。





还有一个因素值得考虑，那就是 iPhone 11 系列不久前在电商平台降价 1000 多元，这或许会影响他们购买新款的 iPhone SE。





对于 iPhone SE，你是怎么看的呢？



