Apple Card合作银行认为“iPhone 12”会延迟发布





Apple Card 合作银行高盛（Goldman Sachs）预测“iPhone 12”将于 11 月发布，并建议投资者出售苹果股票。





该银行预计，当旗舰 iPhone 推出时，第三季度 iPhone 的出货量将下降 36％。该银行表示，尽管预计 iPhone 用户对苹果的忠诚度不会降低，但认为其中一些人会延迟购买并选择更便宜的型号，例如刚刚发布的 2020 iPhone SE。





考虑到目前迅速变化的疫情，苹果确实有可能 9 月不会发布“iPhone 12”。 富士康表示，虽然已经恢复生产，但 iPhone 制造商的确依赖于复杂的零件供应商网络，其中许多供应商可能会在中国封锁期间遭受重大打击。据说苹果还担心在经济困难时期，客户购买高端手机的意愿会降低。









高盛虽然一直是苹果的合作伙伴，但也“毫不畏惧”地在冠状病毒危机之前就暗示，苹果股票今年可能会损失其价值的三分之一，这仅仅是因为它认为该股票的涨幅过高并且应该下跌。