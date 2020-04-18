Apple Card合作银行认为“iPhone 12”会延迟发布

乔纳森森森 发表于: 04-18 10:20:47
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目前关于新iPhone是否延期众说纷纭。


Apple Card 合作银行高盛（Goldman Sachs）预测“iPhone 12”将于 11 月发布，并建议投资者出售苹果股票。

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该银行预计，当旗舰 iPhone 推出时，第三季度 iPhone 的出货量将下降 36％。该银行表示，尽管预计 iPhone 用户对苹果的忠诚度不会降低，但认为其中一些人会延迟购买并选择更便宜的型号，例如刚刚发布的 2020 iPhone SE。


考虑到目前迅速变化的疫情，苹果确实有可能 9 月不会发布“iPhone 12”。 富士康表示，虽然已经恢复生产，但 iPhone 制造商的确依赖于复杂的零件供应商网络，其中许多供应商可能会在中国封锁期间遭受重大打击。据说苹果还担心在经济困难时期，客户购买高端手机的意愿会降低。



高盛虽然一直是苹果的合作伙伴，但也“毫不畏惧”地在冠状病毒危机之前就暗示，苹果股票今年可能会损失其价值的三分之一，这仅仅是因为它认为该股票的涨幅过高并且应该下跌。

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2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
尤文图斯前锋C
板凳
绝不会延迟、放心
2小时前
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宝宝爱喝水
地板
果家现在的产品线会不会太多了一点，以前就两款的时候多好选，现在几乎每隔500都有一个型号了。
2小时前
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想要全家桶
4 楼

今年最迟11月肯定会发布 新iPhone筹备期本来就长 疫情影响不会太大

2小时前
来自 iPhone 11
想要全家桶
5 楼
引用 @尤文图斯前锋C 的回复
绝不会延迟、放心

没比赛看啊 C罗宝贵的时间和状态都被浪费了 唉

2小时前
来自 iPhone 11
尤文图斯前锋C
6 楼
引用 @想要全家桶 的回复

没比赛看啊 C罗宝贵的时间和状态都被浪费了 唉

都要忘记了，还有欧冠

2小时前
来自 iPhone X
novagang
7 楼
用了几年华为手机，感觉体验上还是和苹果差一截，想换回苹果使用。期待苹果新机的表现了
1小时前
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asda12313
8 楼
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1小时前
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