华为发布企业智慧屏：65/86英寸共六款产品

继发布消费级的智慧屏之后，华为今天面向企业发布了企业智慧屏。





该产品定位于智能协作终端，支持手机电脑多屏协同、智能电子白板、远程双向协作、专业视频会议、华为云 WeLink 生态、华为应用市场等丰富功能，是华为面向企业全场景智慧办公的战略级产品。









华为企业智慧屏首发三个系列、六款产品。其中，IdeaHub S 65 英寸/86 英寸、IdeaHub Pro 65 英寸/86 英寸面向通用办公场景，IdeaHub Enterprise 65 英寸/86 英寸则主要面向行业应用场景。





三个系列均支持移动支架和挂墙两种安装模式，可部署在会议室、开放办公区、经理室和家庭书房等办公环境，满足企业全场景智慧办公与团队协作的需求，也可以用于远程培训和在线辅导等诸多场景。





华为企业智慧屏采用自有双芯片内核，具备强大的图形和 AI 处理能力;4K 触控商显大屏，拥有低至 ±1mm 的触控精度;专业级的4K摄像机，支持 4K 30 帧的超高清流畅视频; 12 个麦克风阵列，能够实现 8 米的远场拾音和 0.5 度的声源定位。





华为企业智慧屏系列新品将于 6 月 8 日正式发售，可最长 30 天免费样机试用申请，不过华为目前未对外公布企业智慧屏系列新品的售价。