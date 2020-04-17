NASA向民间寻求月球微型有效载荷设计

据外媒 BGR 报道，NASA 迟早都会重返月球，Artemis 的飞行任务最终将看到宇航员重返月球表面-至于是否按计划在 2024 年进行还不得而知，但微型高科技机器也将成为该机构探索地球友好邻居的重要推动力。





现在，随着 NASA 加速并为支持人类在月球上探索和发现的任务做准备，它希望能借助大家的力量设计微型科学有效载荷从而使得新冒险取得成功。





NASA 计划将小型漫游车送至月球表面，以进行科学实验并执行目标以支持总体任务目标。但是，由于现有的漫游车技术规模如此之大，因此它们所携带的科学有效载荷实在太大，以至于 NASA 所考虑的较小的漫游者都无法携带。为此，NASA 决定向民间寻求帮助。





那么，NASA 在寻找什么样的有效载荷呢？该机构规定，能够在月球表面搜寻资源的有效载荷是重中之重，但还将考虑其它因素。根据 NASA 的挑战指南，这意味着微型硬件不仅可以收集数据，而且可以“主动运行相关实验”并“展示新仪器”。





NASA 对能够检测水，二氧化碳以及含有碳，铁和钛的矿物的仪器特别感兴趣。这类仪器已经存在，但将其压缩到一块肥皂的大小是 NASA 面临的严峻挑战。





那些有能力完成任务的人将得到丰厚的回报。该奖项分为两类—月球资源潜力和月球环境工具—各有两项奖金为 3 万美元的一等奖。两个类别的二等奖和三等奖作品的额外奖金则从 5,000美元到 15,000 美元不等。总而言之，NASA 准备为这个创新的有效载荷概念挑战拨款 16 万美元（约 1131616 元）。









编辑于 2020-04-17 19:14:37