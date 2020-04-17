外媒：PS5发布时库存很少且价格高昂

一份新的报道称，PS5 的设计尚未公布，索尼甚至可能无法举行新主机的新闻发布会。新的 PlayStation 仍应在今年发布，但价格可能会比最初预期的还要昂贵。最重要的是，初始库存可能比预期的要低得多。





彭博社指出，在截至 2021 年 3 月的财年中，索尼可能只能生产 500 万至 600 万台 PlayStation 5。索尼限制首批生产的原因不是新冠大流行，而是游戏机的配置。但是，PS5 的产量仍可能根据新冠的情况而变化。供应商已经开始交付 PS5 组件，该主机计划于 6 月开始量产。





如果 PS5 的发布确实按计划进行，那么索尼希望在全球范围内同时发布 PS5，这可能会进一步降低圣诞节前的库存。





根据这份报道，PS5 的“雄心勃勃的配置”将“通过在发布时带来的高价来衡量需求。”据匿名游戏开发人员预计，该主机的价格将高达 549 美元（约 3884元）。





索尼计划通过推销 PS4 型号作为吸引更多用户的桥梁来弥补 PS5 的销售损失，该平台包括 PlayStation Plus 会员资格和 PlayStation Now 游戏流服务。因为 PS5 推出时，PS4 和 PS4 Pro 的价格可能会降低，以使其对购买者更具吸引力。



