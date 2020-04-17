三星Galaxy Tab S6 Lite公布售价：2475元起步

三星终于在全球范围内发布了 Galaxy Tab S6 Lite，并公布了售价。其起售价为 349.99 美元，约合 2475 元，标配 S Pen，上市具体时间未知。





配置方面，Galaxy Tab S6 Lite 搭载了一块 10.4 英寸 2000x1200 分辨率屏幕 ，八核处理器，主频 2.4GHz，4+64/128GB 存储，前置 500 万后置 800 万像素摄像头，7040mAh 电池，2 个 AKG+杜比全景声扬声器，三围 244.5x154.3x7.0mm，重 465g。





三星声称，Galaxy Tab S6 Lite 搭载 7040mAh 电池，一次充电支持长达 12 个小时的网页浏览时间，长达 13 个小时的视频播放以及 149 个小时的音频播放。





Galaxy Tab S6 Lite 有牛津灰色，安哥拉蓝和雪纺玫瑰三色可选（S Pen 的颜色也是配套的），将于 2020 第二季度上市。





这款设备定位中端市场，可以说是 Galaxy Tab S6 的一款“低配”机型。



