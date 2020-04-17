苏州开始试点“人民币数字货币”，现金会成为历史吗？

网友分享的数字货币内测图





近来，网络上开始传出央行即将发行数字货币的新闻。根据网友分享的图片来看，首批开放人民币数字货币测试的城市分别是：深圳、雄安、成都、苏州，四个城市。





DCEP（中国央行数字人民币 ）里的数字货币，你兑换的数字货币，是直接转到央行账户里，属于央行负债，具有国家信用，与法定货币等值。DEPC和人民币一样具有法偿性，国内任何单位和个人不得拒绝接受。





DCEP还有可追溯、主权信用、双离线支付等优点。即使没有网络，你仍然可以通过手机进行转账和支付。





中国人民银行发行的数字货币，英文简称分别是DC和EP。DC的英文全称是：digital currency（数字货币），EP的英文全称是：electronic payment（电子支付）。





央行数字货币研究所所长穆长春对其进行了清晰定义，即“其功能属性与纸钞完全一样，只不过是数字化形态” 。





DCEP听起来好像和支付宝、微信差不多，但是三者在实际上具有很大的差别。支付宝和微信支付里面的每一分钱，都有对应的人民币存在银行里，每一次交易都是在银行里转账。而DCEP=纸币，中国版的数字货币不需要绑定任何银行账户，和纸币一样进行使用。





值得注意的是，DC/EP本身虽然是不记名的，但是使用者资金的流向是透明的、可追踪的，这是现金支付所没有的特点。在未来，纸币将会逐步被数字货币替代。