苏州开始试点“人民币数字货币”，现金会成为历史吗？

贾斯丁·笔伯 发表于: 04-17 11:56:33
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便捷性、安全性不输微信、支付宝，货币数字化来了！

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网友分享的数字货币内测图


近来，网络上开始传出央行即将发行数字货币的新闻。根据网友分享的图片来看，首批开放人民币数字货币测试的城市分别是：深圳、雄安、成都、苏州，四个城市。


DCEP（中国央行数字人民币 ）里的数字货币，你兑换的数字货币，是直接转到央行账户里，属于央行负债具有国家信用与法定货币等值。DEPC和人民币一样具有法偿性，国内任何单位和个人不得拒绝接受


DCEP还有可追溯主权信用双离线支付等优点。即使没有网络，你仍然可以通过手机进行转账和支付。


中国人民银行发行的数字货币，英文简称分别是DCEP。DC的英文全称是：digital currency（数字货币），EP的英文全称是：electronic payment（电子支付）。


央行数字货币研究所所长穆长春对其进行了清晰定义，即“其功能属性与纸钞完全一样，只不过是数字化形态” 。


DCEP听起来好像和支付宝、微信差不多，但是三者在实际上具有很大的差别。支付宝和微信支付里面的每一分钱，都有对应的人民币存在银行里，每一次交易都是在银行里转账。而DCEP=纸币，中国版的数字货币不需要绑定任何银行账户，和纸币一样进行使用。


值得注意的是，DC/EP本身虽然是不记名的，但是使用者资金的流向是透明的可追踪的，这是现金支付所没有的特点。在未来，纸币将会逐步被数字货币替代。

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crazykook
沙发
可离线操作是一大特点
3小时前
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Songyong0016
板凳

许州先把辱国的事先搞清楚

3小时前
来自 iPhone XR
深渊的夜曲
地板

许州

3小时前
来自 iPhone 8 Plus
流氓_2014
4 楼

合法的区块链数字货币？

3小时前
来自 iPhone 8
jimmylook
5 楼

那以后怎么数钱！

3小时前
来自 iPhone 11
yduke
6 楼

是不是偷买个PS马上会有网上记录，再也不能跟家里人说是路由器了？

2小时前
来自 iPhone X
zxysasi
7 楼

不能用来行贿受贿了 有记录

2小时前
来自 iPhone XS Max
诗意栖居
8 楼

不错不错，可离线是一个特点。

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
达康丶书记
9 楼

可追踪就没意思了。

2小时前
来自 iPhone XS Max
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zhuxuefeij47
10 楼

肯定可追踪

2小时前
来自 iPhone 11
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