macOS10.15.5为Mac引入电池健康管理功能

乔纳森森森 发表于: 04-17 11:28:57
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和iPhone电池健康管理功能机制有所不同。

苹果今天为开发者推送了即将发布的 macOS Catalina 10.15.5 更新的第二个 Beta 版本，而在这个 Beta 版本中，苹果首次将电池健康管理功能引入到 Mac，该功能支持配备有 Thunderbolt 3 端口的 Mac。

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苹果与一众外媒分享了电池健康管理的详细信息，电池健康管理旨在通过降低化学老化率来延长 Mac 笔记本电脑的整体寿命。该功能将分析笔记本电脑的电池运行状况及其充电方式，在某些情况下，可通过不对 MacBook 充满电来保持电池运行状况，因为总是充满的话也会缩短电池寿命。


当使用 Mac 插入电源且电池大部分时间保持电量充足时，电池运行状况管理功能将启动，并且会在充满电后停止充电。


苹果多年来一直在其 iPhone 中使用电池健康管理功能，并且在最初引入该功能时，由于苹果对其实现方式没有清楚披露，引起了轩然大波。


在 iPhone 中，电池管理功能会在高峰使用时降低处理器速度，以防止电池容量减少的 iPhone 自动关机。Mac 功能的运作方式有所不同，在某些情况下，它将限制完全充电。


安装了 macOS Catalina 10.15.5 后，可以通过在“系统偏好设置”应用的“节能器”部分中选中新的“电池健康管理”选项来禁用电池健康管理。


目前，只有开发者版本支持这一功能。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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allanlun90
沙发

为啥标题不说beta版，还以为又来新系统

3小时前
来自 iPhone 6S
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xmchx239
板凳
引用 @allanlun90 的回复

为啥标题不说beta版，还以为又来新系统

而且还是developer beta，不是public beta。更关键是仅支持雷电3口的。

3小时前
来自 iPhone XS Max
zccjxmc
地板
引用 @xmchx239 的回复

而且还是developer beta，不是public beta。更关键是仅支持雷电3口的。

为啥仅支持雷电3口的？
3小时前
来自 威锋网页版
狂人出动
4 楼

15MacBookpro支持吗

3小时前
来自 iPhone XS Max
烧饼新之助
5 楼

希望能加上电池锁容的功能，就是充到80%就不充了，其他品牌的电脑早有了，防止长时间接通电源导致电池鼓包。

3小时前
来自 iPhone 7
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烧饼新之助
6 楼
引用 @烧饼新之助 的回复

希望能加上电池锁容的功能，就是充到80%就不充了，其他品牌的电脑早有了，防止长时间接通电源导致电池鼓包。

别整什么自动管理，我要手动的，iPhone 的优化电池充电功能就迷得很，经常触发不了。

3小时前
来自 iPhone 7
烧饼新之助
7 楼
引用 @烧饼新之助 的回复

别整什么自动管理，我要手动的，iPhone 的优化电池充电功能就迷得很，经常触发不了。

不了

3小时前
来自 iPhone 7
Teiinn丶zZ
8 楼

我想知道这个系统怎么安装win7

3小时前
来自 iPhone X
tlk_wf
9 楼
引用 @xmchx239 的回复

而且还是developer beta，不是public beta。更关键是仅支持雷电3口的。

这个意思很明显，想用新功能请换电脑。
2小时前
来自 威锋网页版