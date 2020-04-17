macOS10.15.5为Mac引入电池健康管理功能

苹果今天为开发者推送了即将发布的 macOS Catalina 10.15.5 更新的第二个 Beta 版本，而在这个 Beta 版本中，苹果首次将电池健康管理功能引入到 Mac，该功能支持配备有 Thunderbolt 3 端口的 Mac。





苹果与一众外媒分享了电池健康管理的详细信息，电池健康管理旨在通过降低化学老化率来延长 Mac 笔记本电脑的整体寿命。该功能将分析笔记本电脑的电池运行状况及其充电方式，在某些情况下，可通过不对 MacBook 充满电来保持电池运行状况，因为总是充满的话也会缩短电池寿命。





当使用 Mac 插入电源且电池大部分时间保持电量充足时，电池运行状况管理功能将启动，并且会在充满电后停止充电。





苹果多年来一直在其 iPhone 中使用电池健康管理功能，并且在最初引入该功能时，由于苹果对其实现方式没有清楚披露，引起了轩然大波。





在 iPhone 中，电池管理功能会在高峰使用时降低处理器速度，以防止电池容量减少的 iPhone 自动关机。Mac 功能的运作方式有所不同，在某些情况下，它将限制完全充电。





安装了 macOS Catalina 10.15.5 后，可以通过在“系统偏好设置”应用的“节能器”部分中选中新的“电池健康管理”选项来禁用电池健康管理。





目前，只有开发者版本支持这一功能。