运营商爆料：新iPhone SE配3GB RAM
乔纳森森森 发表于: 04-17 11:02:14
来自 威锋网页版
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电池则为1821 mAh。
新款 iPhone SE 已经发布，昨天在中国电信网站的配置表中，出现了新 iPhone SE 可能准确的电池和 RAM 规格。
苹果虽然发布了新一代的 iPhone SE，称其配备 4.7 英寸屏幕，Touch ID Home 键，A13 仿生芯片，支持无线充电和 3299 元的起售价。但是，苹果通常不会透露新手机的电池容量或 RAM。设备的拆解将在未来几天内揭示这些详细信息，但在此之前，我们不妨看看运营商的“爆料”。
中国电信的发售配置表显示新的 iPhone SE 具有 3GB 的 RAM。相比之下，iPhone 11 系列具有 4GB 的 RAM，这表明苹果在 iPhone SE 中减少了运行内存，毕竟 iPhone SE 只有单摄像头，其它配置也没有 iPhone 11 系列高。
根据显示，新的 iPhone SE 具有与 iPhone 8 相同的 1821 mAh 电池容量，鉴于苹果称 iPhone SE 的电池续航“大约与 iPhone 8 一样长”，因此这个数字听起来也不错。
苹果称其新款 iPhone SE 一次充电可播放长达 13 小时的视频，并播放长达 8 小时的流媒体播放。相比之下，iPhone 11 电池可提供 17 小时的视频播放和长达 10 小时的流媒体播放。
编辑于 2020-04-17 11:13:37
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