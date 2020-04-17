彭博社：苹果头戴式耳机今年稍晚发布

mfflremy 发表于: 04-17 11:01:35
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可拆卸耳垫，有点酷。

据彭博社作者Mark Gurman发布的一份新报告称，苹果首款头戴式耳机或于今年稍晚发布。报告指出，苹果正在研发至少两款头戴式耳机产品，其中包括一款采用类皮革材质的高端版本，以及一款采用轻盈透气材质，专注于健身的版本。

image报告内容阐述了此头戴式耳机的外观。耳机原型外观复古，耳罩可旋转，头带材质为细条状金属且延伸位置在耳罩顶部，而不是侧面。值得一提的是，耳垫通过磁吸的方式与框架连接，因此可以取出更换，意味着用户有充分的 DIY 空间。其他方面，苹果计划加入和 AirPods Pro 同样的无线连接和降噪技术，并支持 Siri 语音助手和部分触摸控制。


此前已有传闻称，苹果头戴式耳机至少从 2018 年开始研发，但发布日期至少被推迟两次（2018 末和2019 下半年）。但上月，在 iOS 14 beta 版本泄露的头戴式耳机图标，意味发布时间已经不远。Mark Gurman预测，这款耳机将在今年 6 月的 WWDC 上发布，但因疫情可能会推迟至年底。

image该耳机预计售价 350 美元（约合人民币  2475 元），定价在 Beats Studio3 与 Bose 700 两款产品之间，对标索尼和 Bose 等公司的高端产品线。




编辑于 2020-04-17 11:45:54

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xiefanghua
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4小时前
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zccjxmc
板凳
大概价位会在3000人民币上下，和bose的头戴降噪耳机相当，直接的竞品。算上一点苹果独家的功能特色和芯片加持，会有一点溢价上浮，价位可能还会略高于Bose。
3小时前
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xulide
地板

好听就买

1小时前
来自 iPhone X
chAn_9102
4 楼

能先解决AirPods Pro的降噪问题吗？一个耳机搞到现在有3种不同的最新版本固件，搞笑不？

55分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max