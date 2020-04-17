早高FENG：iOS/iPadOS 13.4.5首个公测发布/一加8国行售价公布

▎国行一加 8 正式发布





昨天晚上一加在线上召开了发布会，正式发布了国行的一加8和一加8 Pro，由于此前已经在海外发布了这两款产品，因此国行发布会让人关注的地方就更多地只有价格了。一加 8 Pro 售价，8+128 / 12+256 版本分别为 5399 元 / 5999 元,一加 8 售价，8+128 / 12+256 版本分别为 3999 元 / ￥4599 元





▎苹果发布 iOS/iPadOS 13.4.5 首个公测版





继昨天发布了开发者的第二个 Beta 后，苹果今天向公测用户发送了 iOS/iPadOS 13.4.5 首个公测版。iOS 和 iPadOS 13.4.5 似乎是次要的更新，主要侧重于错误修复，内部的改进以及其他小的调整和更改。该软件可能解决了个人热点的问题，并且还可以修复了与 VPN 相关的漏洞。另外，还包括了 Apple Music 分享的新功能。









▎《孤岛危机：复刻版》将登陆多平台





想起《孤岛危机》，熟悉的朋友一定记得它对于高配置的要求，不过在时隔多年之后，《孤岛危机》官方网站已经公布了即将推出的复刻版游戏，而且《孤岛危机：复刻版》将登陆 PS4/Xbox One/Switch/PC。据悉，《孤岛危机：复刻版》将有更好的材质效果和光线追踪效果。





▎台积电首次公布 3nm 工艺





据外媒报道，在今天的财报会上，台积电也首次正式宣布 3nm 工艺详情，预定在 2022 年下半年量产。台积电表示，3nm 工艺研发符合预期，并没有受到疫情影响，预计在 2021 年进入风险试产阶段，2022 年下半年量产。在技术路线上，台积电评估多种选择后认为现行的 FinFET 工艺在成本及能效上更佳，所以 3nm 首发依然会是 FinFET 晶体管技术。









编辑于 2020-04-17 11:15:30