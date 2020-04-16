搭载 mini-LED 屏幕的 iPad Pro 或许会被推迟至明年

MarcusKei 发表于: 04-17 09:30:26
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一年两更的情况可能不会出现。

除了已经推出的 iPad Pro 2020，此前分析师们也认为苹果可能会在今年第三季度推出搭载 mini-LED 屏幕的 12.9 英寸 iPad Pro。但来自广发证券的分析师 Jeff Pu 在最近投资者报告中表示，因为这款设备所采用的 mini-LED 面板设计和工艺过于复杂，可能会被推迟到 2021 年初才能上市。


早在去年，产业分析师郭明錤就在报告中重申了苹果将于 2020 年推出搭载 mini LED 屏幕设备的可能性，其中包括了 12.9 英寸的 iPad Pro、27 英寸 iMac Pro、14.1 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro、10.2 英寸 iPad、7.9 英寸 iPad mini。


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Mini LED 又名「次毫米发光二极管」，最早是由以晶电为代表的台湾厂商提出，意指晶粒尺寸约在 100 微米以上的 LED。Mini LED 介于传统 LED 与 Micro LED 之间，简单来说是传统 LED 背光基础上的改良版本。


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苹果先前曾被报道与 Epistar 等公司一起开发 Mini 和 Micro LED 屏幕。由于被视为次世代的显示技术霸主的 Micro LED 依旧面临巨大的技术瓶颈，一些关键技术和设备上还未取得突破，在无法打开局面的情况下，LED 企业退而求其次，因而发展出制造技术相对成熟的 Mini LED，作为向 Micro LED 过渡发展的前哨站。


Mini LED 采用局部调光设计，拥有更好的演色性，能带给液晶面板更为精细的 HDR 分区，且厚度也趋近 OLED，同时具有省电功能。它相较于 Micro LED 良率更高，具有异型切割特性，搭配软性基板亦可达成高曲面背光的形式。


但另一方面，采用 mini LED 显示技术的 LCD 屏幕内会采用大量 LED 光源，以分辨率为 1920 × 1080 的 5.5 英寸屏幕为例，其 LED 数量将高达 2000 - 10000 颗不等，颗数少时会需要较长的光学距离从而导致屏幕厚度增加，而颗数多却会衍生出散热问题，这种设计工艺远比普通的 LCD 屏幕更加复杂，也增加了大规模量产的不确定性。


而且随着疫情在全球的肆虐，这对于 mini-LED 屏幕的生产会不会造成影响也是未知数。

本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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WeiHo8
沙发

期待mini上LED

5小时前
来自 iPhone SE
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害羞的小天使
板凳

oled因为短寿问题导致调光的时候不能高频，进而就坑了我们的眼睛

5小时前
来自 iPhone XS
michaels
地板
引用 @WeiHo8 的回复

期待mini上LED

我期待mini出pro呢，他就是不出啊
4小时前
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Taitanoboa
4 楼

无论是miniLED还是microLED，光晕效应都无法消除

4小时前
来自 iPhone XS Max
WeiHo8
5 楼
引用 @michaels 的回复
我期待mini出pro呢，他就是不出啊

未到时间点

4小时前
来自 iPhone SE
MotorBottle
6 楼

pro不都是3年两更的？

4小时前
来自 iPhone X
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syaoran2171
7 楼
稍微有点脑子也不会认为是今年发布，如果今年发布，那名字也一定不会叫iPad Pro。一个正常决策的公司不会选择在一年发布两款相同产品。
4小时前
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手机锋友kf1sm6z
8 楼
引用 @syaoran2171 的回复
稍微有点脑子也不会认为是今年发布，如果今年发布，那名字也一定不会叫iPad Pro。一个正常决策的公司不会选择在一年发布两款相同产品。
当年的new pad怎么说？
3小时前
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MarcusKei
楼主
9 楼
引用 @syaoran2171 的回复
稍微有点脑子也不会认为是今年发布，如果今年发布，那名字也一定不会叫iPad Pro。一个正常决策的公司不会选择在一年发布两款相同产品。
第三代 iPad（也称 NEW iPad）和第四代 iPad 都是在 2012 年推出的，前者在三月，后者在十月。
3小时前
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zccjxmc
10 楼
即使有miniLED面版加持，也是明显会提高ipad pro的价格，和2020款iPad Pro 属于不一个档次的产品了，毕竟前期的研发成本还是要反应在价格上的。无论今年更新还是明年更新，也不会和现款ipad pro冲突。现实点考虑，明年更新的可能性更大，原因很简单，ipad pro2020款足以满足绝大多数苹果平板目标用户的需求，更强大更贵的ipad pro的推出，今年没有太大必要性。
3小时前
来自 威锋网页版
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