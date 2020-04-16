搭载 mini-LED 屏幕的 iPad Pro 或许会被推迟至明年

除了已经推出的 iPad Pro 2020，此前分析师们也认为苹果可能会在今年第三季度推出搭载 mini-LED 屏幕的 12.9 英寸 iPad Pro。但来自广发证券的分析师 Jeff Pu 在最近投资者报告中表示，因为这款设备所采用的 mini-LED 面板设计和工艺过于复杂，可能会被推迟到 2021 年初才能上市。





早在去年，产业分析师郭明錤就在报告中重申了苹果将于 2020 年推出搭载 mini LED 屏幕设备的可能性，其中包括了 12.9 英寸的 iPad Pro、27 英寸 iMac Pro、14.1 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro、10.2 英寸 iPad、7.9 英寸 iPad mini。









Mini LED 又名「次毫米发光二极管」，最早是由以晶电为代表的台湾厂商提出，意指晶粒尺寸约在 100 微米以上的 LED。Mini LED 介于传统 LED 与 Micro LED 之间，简单来说是传统 LED 背光基础上的改良版本。









苹果先前曾被报道与 Epistar 等公司一起开发 Mini 和 Micro LED 屏幕。由于被视为次世代的显示技术霸主的 Micro LED 依旧面临巨大的技术瓶颈，一些关键技术和设备上还未取得突破，在无法打开局面的情况下，LED 企业退而求其次，因而发展出制造技术相对成熟的 Mini LED，作为向 Micro LED 过渡发展的前哨站。





Mini LED 采用局部调光设计，拥有更好的演色性，能带给液晶面板更为精细的 HDR 分区，且厚度也趋近 OLED，同时具有省电功能。它相较于 Micro LED 良率更高，具有异型切割特性，搭配软性基板亦可达成高曲面背光的形式。





但另一方面，采用 mini LED 显示技术的 LCD 屏幕内会采用大量 LED 光源，以分辨率为 1920 × 1080 的 5.5 英寸屏幕为例，其 LED 数量将高达 2000 - 10000 颗不等，颗数少时会需要较长的光学距离从而导致屏幕厚度增加，而颗数多却会衍生出散热问题，这种设计工艺远比普通的 LCD 屏幕更加复杂，也增加了大规模量产的不确定性。





而且随着疫情在全球的肆虐，这对于 mini-LED 屏幕的生产会不会造成影响也是未知数。