荣耀30搭载全新麒麟985，厂家都是命名“鬼才”

4月初，眼尖的网友发现作为华为旗下中端的荣耀系列，悄悄成立了“荣耀终端有限公司”，由华为全资控股，变成了完全独立的品牌。

昨天发布的荣耀30系列2999起售，不少网友反应直接“干死”P40





虽然华为产品线众多，自研芯片的红利让它能够不停的推出新机，打机海战术，但实际上内部“爵位森严”。MATE系列作为当家旗舰，当然就是等级最高的爵士了。

爵士称号来自Mate7宣传语——爵士人生





即将发布的NOVA系列主打女性市场，定位次于P系列，所以被称为“公主机”

这段文案也有意思，针对昨晚发布的iPhone SE量身定做

APPLE：又关我事？？？

在欧洲，骑士英勇善战，是为其他贵族和国王战斗的武士。而荣耀V系列、数字系列受制于定位，不能打自家爵士，用料上总是扣扣搜搜的，所以被网友戏称为“骑士”系列。





除了品牌定位命名很有意思，华为在SOC的命名上也遭到了友商的猛烈围攻。由于Mate20 Pro系列搭载的麒麟980处理器大受好评，三星表示安排，紧锣密鼓推出了于VIVO X30上搭载的Exynos 980，和被欧洲用户请愿下架的Exyson 990处理器。

Hello亲亲，我来啦~“安卓之光”990是也！打不过，那我也得蹭蹭

Exynos 990大翻车，可怜欧洲用户，没有自家手机厂商，外国厂商卖什么就用什么。S20系列在欧洲搭载三星自家生产的CMOS和990 SOC，距离865版本的S20有很大差距

荣耀独立之后，需要新的处理器来区分档次，于是麒麟985应运而生。

7nm工艺制造，1个A76大核（2.58Ghz）+3个A76中核（2.4Ghz）+4个A55小核（1.84Ghz）。GPU部分则是Mali G77 MP8 ，虽然只有8颗G77，对比起麒麟980的10颗G76数量看似倒退。但是由于新架构的福利，理论性能更强。





自研芯片有更大的自主权，能够在不同价位运用不同的处理器。搭载了QL810的荣耀9X，千元出头的价格，把一众2000元的GT765G打的落花流水。而今年QL820 5G来了，小米 OPPO VIVO受制于高通7系处理器不给力的现状，没办法拿出强有力的竞品对抗。





OPPO VIVO安安静静做研发，R X系列不好卖？那我推RENO和S系列。什么？QL820 拳打GT765G，脚踩730G？那我推MTK的天玑1000和天玑800 。





不过有的厂家似乎坐不住了，红米高管卢伟冰针对QL985的命名表现出一定的态度。

QL985的命名“感知很强”！





5G时代，你涨500，我涨1000。不知不觉，没有3000元你都别想买到一个5G的中高端手机。价格上去了，配置也上去了。这个是挖孔全面屏，那个也是挖孔全面屏，嘿！都是一家的兄弟啊！

“我是谁？”





全面屏时代，留给厂家的创新点不多了，或许芯片算一个。



