新 iPhone SE 登场，所有搭载 3D Touch 机型正式下架

昨晚，苹果终于正式发布睽违已久的“小钢炮” iPhone SE 手机。尽管模具还是熟悉而经典，但配置的全方面升级辅以 3299 元的起售价，让它成为了相对性价比最高，也是“小屏党”和“钉子户”们最值得购买的一款 iPhone 产品。该机上架后，起售价 3499 元的 iPhone 8 系列被替换。

据了解，新 iPhone SE 没有内置 3D Touch 功能，这意味着搭载 3D Touch 的机型正式下架，苹果官网所有在售 iPhone 系列产品全部使用 Haptic Touch 代替。





什么是 3D Touch ？





3D Touch （三维触控技术）是苹果在 2015 年 9 月的 iPhone 6s 系列新品发布会上推出的功能，原理是在手机屏幕下方放入形变感应层，让屏幕可以感知用户点按屏幕的力度和面积，并配合 Taptic Engine 产生不同震动反馈，因此配有 3D Touch 功能的屏幕拥有轻点、轻按（Peek）和重按（Pop）三种维度的触控感知，因此这样的触控技术就被苹果命名为 3D Touch 。在当年的发布会上，3D Touch 被苹果誉为改变世界的交互革命。

3D Touch 为什么会淡出舞台？





原因有很多，但最重要的一点是它并没有被大众了解。

一项为人所熟知的交互逻辑，必须有直观和无负担的优点。备受苹果期待的 3D Touch 在推出后，官方对其如此高的期待下反而并没有着重强调它的存在，且没有告知用户如何使用，这导致许多苹果用户根本不知道 3D Touch 的存在。既然用户感知不强，那开发者对于 3D Touch 的适配难免不会上心。这造成了两个极端：熟知使用的小部分用户直喊“真香”，还可以看到 iPhone 8 Plus 还是很多游戏主播的主力游戏机型，在某些游戏里 3D Touch 功能大有作为。而对大多数用户而言 3D Touch 则是无感的。它并不像鼠标和触摸屏，反而变成了一种高级用户熟知的“Pro”功能。对于普通用户而言，它可以有，但没有并不阻碍使用手机，多点几下屏幕能解决很多问题。而且在 iPhone 进入全面屏时代且引入全面屏手势后，靠点击使用的 3D Touch 存在感更低了。

此外 3D Touch 作为硬件和 OLED 屏幕冲突导致屏幕失灵，这和 OLED 屏幕在手机普及，LCD 屏幕出货量变少的主流不符。搭载 LCD 屏幕的机型若仍搭载 3D Touch 功能成本相对增加，因此保留 3D Touch 的意义已经不大。去掉这项功能除了不熟知和经济原因，同样也有为未来新 iPhone 保留内部空间的考虑。

在屏幕下方的 3D Touch 模组在手机电池容量增加的趋势下成为了不可避免的累赘。相比于这项“方向错了”的功能，电量不足对用户而言无疑更直观。苹果在 2018 年的 iPhone XR 正式舍弃了 3D Touch 功能，最明显的是这款机型比搭载了 3D Touch 的 iPhone Xs 系列续航更佳。在今年发布的 iPhone 11 在 iPhone XR 的基础上，续航时间再次增加一小时，四年来首次舍弃 3D Touch 的旗舰产品 iPhone 11 Pro Max 成为了苹果史上续航时间最长的手机，电池容量同样创造新高。





Haptic Touch 能代替 3D Touch 吗？





苹果在 iPhone XR 内首次加入 Haptic Touch 取代 3D Touch 功能。他们明显地感知，用户对于这款产品电池续航的讨论热度要远超出被取消的 3D Touch 功能，iPhone XR 也成为了苹果 2019 年全球销量最佳的机型，达到了 4630 万台。尝到了甜头的苹果在 2019 年的 iPhone 11 系列全面加入 Haptic Touch 功能，现在则轮到了新 iPhone SE 手机。

Haptic Touch 是一种和 3D Touch 绝大部分功能相同的交互逻辑，但它并没有压力感知，因此也不能像 3D Touch 一样在不同压感下有不同的功能。Haptic Touch 本质是长按屏幕特定区域，在手指感觉到 Taptic Engine 轻微震动后便可唤出二级菜单。但除了最直观的压感不同外，两者功能基本一致。

至于新 iPhone SE 的目标是手持 iPhone 6 系列和 iPhone 6s 系列用户，而后者便是首款搭载 3D Touch 的机型。对于 iPhone 6s 用户使用 Haptic Touch 会有些许不适应，因 Haptic Touch 长按时间稍久。但总体而言，二者交互逻辑基本相同，在适应后便能使用。





总结





没想到仅不到两年时间，iPhone 官网在售所有机型便从全支持 3D Touch 变为全不支持 3D Touch 功能，这一苹果曾引以为傲的创造在昨晚正式在官网落下帷幕。曾经以为 3D Touch 会是再次改变手机交互逻辑的巨大创造，但在其面世后苹果没有再对其交互加入更多选择，这让不少用户觉得非常可惜。作为替代品的的 Haptic Touch 功能同样处于不温不火的状态，说不定在未来某个 iOS 大版本苹果会将这一交互完全取消。

















编辑于 2020-04-16 13:28:59