iOS/iPadOS 13.4.5 Beta 2发布：新Apple Music功能

苹果今天为开发者发布了即将发布的 iOS 和 iPadOS 13.4.5 更新的第二个 Beta 版本，距离上一个测试版更新已经过去了两个星期。





安装正确的开发者配置文件后，可以从苹果开发者中心或通过 OTA 更新 iOS 和‌‌‌ iPadOS‌‌‌ 13.4.5。





iOS 13.4.5 更新似乎主要集中在错误修复，内部的改进以及其它小的调整。它可能解决了“个人热点”的一些问题，并且还修复了与 VPN 相关的漏洞。





该更新包括一项新的 Apple Music 功能，该功能允许在 Instagram Stories 上共享 Apple Music 歌曲。 在 Apple Music 中的歌曲上轻按“共享”按钮会创建一个具有歌曲标题，专辑名称和动画背景的故事，但是目前无法通过共享信息访问“Apple Music”。





iOS 13.4.5 可能是 iOS 13 操作系统的最终版更新，因为苹果很快会将重点转移到 iOS 14。