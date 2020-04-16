iOS/iPadOS 13.4.5 Beta 2发布：新Apple Music功能

乔纳森森森 发表于: 04-16 11:06:49
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还包括其它错误修复。

苹果今天为开发者发布了即将发布的 iOS 和 iPadOS 13.4.5 更新的第二个 Beta 版本，距离上一个测试版更新已经过去了两个星期。

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安装正确的开发者配置文件后，可以从苹果开发者中心或通过 OTA 更新 iOS 和‌‌‌ iPadOS‌‌‌ 13.4.5。


iOS 13.4.5 更新似乎主要集中在错误修复，内部的改进以及其它小的调整。它可能解决了“个人热点”的一些问题，并且还修复了与 VPN 相关的漏洞。

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该更新包括一项新的 Apple Music 功能，该功能允许在 Instagram Stories 上共享 Apple Music 歌曲。 在 Apple Music 中的歌曲上轻按“共享”按钮会创建一个具有歌曲标题，专辑名称和动画背景的故事，但是目前无法通过共享信息访问“Apple Music”。


iOS 13.4.5 可能是 iOS 13 操作系统的最终版更新，因为苹果很快会将重点转移到 iOS 14。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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andresko
沙发

13.4之后，当当云阅读各种闪退

6小时前
来自 iPhone X
现实很现实
板凳

才四月中旬，怎么可能是最终版本。怎么也要再来个13.5！

5小时前
来自 iPhone X
黄石公园
地板

微信语音半天不动

5小时前
来自 iPhone XS Max
vioceli
4 楼

14.9.9.1已准备就绪

5小时前
来自 iPhone XR
zhouzeroapple
5 楼

不知道这个苹果热咋搞的，关不住啊还是怎么回事，我的pad在Wi-Fi里能看到我手xs max的热点信号，但是我手机热点是关闭状态，只要我pad一连接热点，这手机上热点自动就开启了，这操作是苹果默认这么设计的吗？还是bug呢？？

5小时前
来自 iPhone XS Max
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繁华丶已落尽
6 楼
杀后台那么严重不修复了？
5小时前
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未知HY
7 楼
引用 @zhouzeroapple 的回复

不知道这个苹果热咋搞的，关不住啊还是怎么回事，我的pad在Wi-Fi里能看到我手xs max的热点信号，但是我手机热点是关闭状态，只要我pad一连接热点，这手机上热点自动就开启了，这操作是苹果默认这么设计的吗？还是bug呢？？

这个就是智能热点呀

5小时前
来自 iPhone 7
zhouzeroapple
8 楼
引用 @未知HY 的回复

这个就是智能热点呀

喔～～～原来如此，我小白了，热点还能这么骚操作。

5小时前
来自 iPhone XS Max
王老将
9 楼
引用 @zhouzeroapple 的回复

不知道这个苹果热咋搞的，关不住啊还是怎么回事，我的pad在Wi-Fi里能看到我手xs max的热点信号，但是我手机热点是关闭状态，只要我pad一连接热点，这手机上热点自动就开启了，这操作是苹果默认这么设计的吗？还是bug呢？？

同一ID才能用，这功能太智能了
5小时前
来自 威锋网页版
薛之谦1
10 楼

设计不错

5小时前
来自 iPhone XR
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