新iPhone SE支持WiFi 6：但没有U1芯片

乔纳森森森 发表于: 04-16 10:47:35
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U1芯片可以实现小范围内的精确定位。

苹果昨天晚上发布了新款 iPhone SE，除了 A13 芯片，这款新机还具有其它一些值得注意的硬件升级。

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与‌ iPhone 11‌ 和 iPhone 11 Pro 一样，根据设备的技术规格页面显示，iPhone SE 支持 802.11ax WiFi 6。实际上，它具有与 ‌iPhone 11 ‌相同的 LTE，蓝牙和 WiFi 规格：


具有 2x2 MIMO 和 LAA4的千兆级 LTE

具有 2x2 MIMO 的 802.11ax Wi‑Fi 6

蓝牙 5.0 无线技术

具有读取器模式的 NFC

带有电源储备的 Express Cards


WiFi 6 是最新的 WiFi 协议，它的下载速度比 WiFi 5（802.11ac）快 38％。到目前为止，WiFi 6 尚未得到广泛采用，但是随着路由器和调制解调器开始实施支持，在未来几年内添加 WiFi 6 将变得越来越重要。


‌iPhone‌ SE 还像所有新 iPhone一样，支持带有读取器模式的 NFC，以及具有电源储备的 Express Cards 功能。‌iPhone 11 和 11 Pro 中也包含此功能，即使‌ iPhone ‌的电池电量耗尽，也可以对交通卡进行身份验证。


尽管 ‌iPhone‌ SE 与苹果旗舰 iPhone 共享许多功能，但它不包含支持超宽带技术以提高空间感知能力的 U1 芯片。


‌iPhone 11 和 11 Pro 中的 U1 芯片使 iPhone 可以精确定位其它配备 U1 的苹果设备，从而更容易在室内定位丢失的设备。苹果将超宽带描述为“起居室规模的GPS”，并且据信这是苹果正在开发的 AirTags 的关键功能。



目前，U1 芯片仅限于苹果的旗舰 iPhone，并且近期已经发布了两款没有 U1 的新设备：iPad Pro 和现在的 ‌iPhone‌ SE。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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qq19619650
沙发

看完之后入手11

6小时前
来自 iPhone 11
isycool
板凳
为什么不上个超广角呢？！一下子就觉得不香了
6小时前
来自 威锋网页版
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小小小小龙龙龙
地板

可以了 真要是跟11系列都一样 别说11

你让12怎么卖

6小时前
来自 iPhone 11
藏葬奘
4 楼
没5G现在出这个的意义是什么？
6小时前
来自 威锋网页版
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偏偏谷歌
5 楼
引用 @藏葬奘 的回复
没5G现在出这个的意义是什么？

有5G11没人买了

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
wsxyj710
6 楼
引用 @isycool 的回复
为什么不上个超广角呢？！一下子就觉得不香了

啥都想跟旗舰机一样，人凭啥卖这个价格给你？

6小时前
来自 iPhone XS Max
kobespace
7 楼
引用 @isycool 的回复
为什么不上个超广角呢？！一下子就觉得不香了

3299的价格给你全配上11pm的配置，咋样？

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
一直折腾
8 楼

有双卡吗？

6小时前
来自 iPhone 8 Plus
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jamesbondat
9 楼
屏占比做的大一点难度很高吗？这明显就是在清iphone8零件的库存。
6小时前
来自 威锋网页版
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guibinlicong
10 楼
引用 @kobespace 的回复

3299的价格给你全配上11pm的配置，咋样？

如果和11pro一样，价格6000起步，那他又喷价格呢

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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