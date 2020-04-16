新iPhone SE支持WiFi 6：但没有U1芯片

苹果昨天晚上发布了新款 iPhone SE，除了 A13 芯片，这款新机还具有其它一些值得注意的硬件升级。





与‌ iPhone 11‌ 和 iPhone 11 Pro 一样，根据设备的技术规格页面显示，iPhone SE 支持 802.11ax WiFi 6。实际上，它具有与 ‌iPhone 11 ‌相同的 LTE，蓝牙和 WiFi 规格：





具有 2x2 MIMO 和 LAA4的千兆级 LTE

具有 2x2 MIMO 的 802.11ax Wi‑Fi 6

蓝牙 5.0 无线技术

具有读取器模式的 NFC

带有电源储备的 Express Cards





WiFi 6 是最新的 WiFi 协议，它的下载速度比 WiFi 5（802.11ac）快 38％。到目前为止，WiFi 6 尚未得到广泛采用，但是随着路由器和调制解调器开始实施支持，在未来几年内添加 WiFi 6 将变得越来越重要。





‌iPhone‌ SE 还像所有新 iPhone一样，支持带有读取器模式的 NFC，以及具有电源储备的 Express Cards 功能。‌iPhone 11 和 11 Pro 中也包含此功能，即使‌ iPhone ‌的电池电量耗尽，也可以对交通卡进行身份验证。





尽管 ‌iPhone‌ SE 与苹果旗舰 iPhone 共享许多功能，但它不包含支持超宽带技术以提高空间感知能力的 U1 芯片。





‌iPhone 11 和 11 Pro 中的 U1 芯片使 iPhone 可以精确定位其它配备 U1 的苹果设备，从而更容易在室内定位丢失的设备。苹果将超宽带描述为“起居室规模的GPS”，并且据信这是苹果正在开发的 AirTags 的关键功能。









目前，U1 芯片仅限于苹果的旗舰 iPhone，并且近期已经发布了两款没有 U1 的新设备：iPad Pro 和现在的 ‌iPhone‌ SE。