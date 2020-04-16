文案“鬼才”，新iPhone SE贴身肉搏开始了

时隔4年，新iPhone SE姗姗来迟。3299起步售价，苹果再谈性价比！

JD第三方，64G国行售价3899

iPhone8、新iPhone SE细节对比





新iPhone SE很明显是iPhone8换芯机，三围 重量没有任何变化，连电池也没变化。新iPhone SE=iPhone 8=iPhone7的续航（严禁套娃），每天随身带着充电宝是少不了了。最大的区别是在SOC直接提升到了A13，A13+1334*750分辨率+单层主板，性能起飞，打游戏那肯定是杠杠的，也是名副其实的“小钢炮”。





除此之外，新iPhone SE的前置 后置摄像头都加入了人像模式。网络配套上，也更新到了和老大哥iPhone 11系列一样的WiFi6、千兆级LTE支持。目前还不清楚是否仍然采用高通+intel基带双供应。





同样需要注意的是，此次新iPhone SE没有3D Touch，想要吃鸡的朋友可能要失望了。





此次iPhone SE有三个原生配色，分别是黑色、红色、黑白熊猫机。不得不说，16:9屏幕的iPhone，黑白熊猫机的配色还是毒啊，此前在iPhone 3GS上出现过，最近一次应该是iPhone 5C了。随着全面屏的发展，白色面板也基本见不着了。

让人中毒的“熊猫机”配色（嘘，白色前面板成本更贵）





除了iPhone以外，比较经典的还有魅族MX2，Slogan还是“美，有钢如玉”。还是首批采用双料注塑

的手机后盖。把当年千篇一律的钢琴烤漆塑料后盖，做成了类似玻璃的晶莹剔透质感。

既然是收割最后一波4G用户，让我们看看目前同价位（2800-3500）起步的手机都有哪些

可以看到，安卓阵营目前3000几乎都是128G起步，15台手机里有8台5G手机。曲面、屏下指纹、超广角、90Hz、65W充电层出不穷。从影像层面、续航、充电、信号方面很明显竞争力不足。





但是iPhone内部横向对比，3299的A13直接把iPhone7、8、XR给锤飞，就算不看iPhone，也照样把同价位的安卓锤出太阳系。就算是麒麟990+巴龙5000，骁龙865+X55，也只能在5G上取得优势，单核心性能方面，骁龙865也才刚刚追上2年前的A11处理器。









内容太“黄”自行想象，不知道这位老哥现在还好吗？





在拿到手机之前，我们也就只能根据参数进行“云评测”。新iPhone SE最大的意义在于苹果对于市场的细分。iPhone6s时代A9处理器的牙膏不小心一脚踩爆了，15年到20年，6s仍然可以满足日常使用需求，堪比搭载骁龙835的小米6。这次苹果给了坚守6s的小屏党（性价比钉子户）用户一个充满诱惑的选择。

对于安卓用户来说，新iPhone SE很难成为转投IOS的主力机。但是只需要3299就能够体验到IOS生态和A13的强劲性能。加上目前手机动辄9mm厚度，6.5英寸大屏，200g的重量，新SE无疑是备用机选择中的佼佼者。





如果新iPhone SE是安卓手机，毫无疑问会被用户的唾沫淹没。但自研A系处理器和IOS系统的护城河，已经构建起了独一无二的设备生态。不管你喜欢不喜欢，苹果都会跟着自己的节奏“慢慢来”。

你的下一台手机，何必是手机？（可以是座机，如果你喜欢的话）





编辑于 2020-04-16 15:39:21