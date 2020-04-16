早高FENG：Mac Pro新增显卡可选项/荣耀30系列发布

乔纳森森森 发表于: 04-16 10:04:09
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2009
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选配这款显卡需要增加4500元。

▎Mac Pro 新增显卡可选项

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除了 iPhone SE 之外，苹果这一次没有带来其它新品。不过 Mac Pro 倒是增加了一个新的显卡可选项，从今天开始，购买 Mac Pro 的朋友可以选择添加 Radeon Pro W5700X 图形处理器，配备 16GB GDDR6 显存。选配这款显卡需要增加 4500 元，选配两张的话需要增加 12000 元。


▎荣耀 30 系列发布

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昨天荣耀 30 系列新品发布会暨2020荣耀春夏秀如期举行，荣耀 30、荣耀 30 Pro 和荣耀 30 Pro+三款机型面世，售价 2999 元起、3999 元起、4999 元起。荣耀 30 搭载 70 度超曲飞瀑屏，拥有了极佳的握持手感。尤其是荣耀 30 Pro，它采用了 6.57 英寸柔性 OLED 屏幕，分辨率为 2400×1080。


▎GoPro 裁员 200 多人

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由于疫情影响，不少企业都对工作岗位进行了各种的调整。近日运动相机制造商 GoPro 表示，为应对疫情，将裁减 200 多个工作岗位，公司销售业务转型为网上直接销售设备，并撤回其 2020 年财务业绩预期。GoPro 表示，向直接销售的转变将意味着该公司将更加关注官网渠道。GoPro 表示，仍将在少数地区使用零售网点等多种销售渠道。


▎微软扩大 Hololens 2 设备的供货范围

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微软相当重视扩大业务范围，因为该公司最近聘请了一位前苹果高管来负责其HoloLens和混合现实硬件。随着新领导层的到位，微软已经准备好了扩大 Hololens 2 设备的供货范围。需要提醒的是，微软早在 2019 年 11 月就开始出货其企业级 AR 头显，该公司声称已经成功向数百家企业客户销售了数万台头显。


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小小小小龙龙龙
沙发

mac pro配件还更新了轮子

四个5300....

2小时前
来自 iPhone 11
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牆角寫檢討
板凳
引用 @小小小小龙龙龙 的回复

mac pro配件还更新了轮子

四个5300....

比我的五菱轮子还贵

2小时前
来自 iPhone 11
拆拆拆拆折
地板

gopro4在家吃灰多年

2小时前
来自 iPhone X
查看3条回复
姬你太美
4 楼
引用 @拆拆拆拆折 的回复

gopro4在家吃灰多年

为啥不用

2小时前
来自 iPhone 6S
拆拆拆拆折
5 楼
引用 @姬你太美 的回复

为啥不用

没有应用场景，整天要带娃

2小时前
来自 iPhone X
Dexterrrrrr
6 楼
引用 @小小小小龙龙龙 的回复

mac pro配件还更新了轮子

四个5300....

哈哈哈哈哈哈哈c

2小时前
来自 iPad Pro (10.5 inch)
Wiseweek
7 楼
引用 @姬你太美 的回复

为啥不用

很多人买前以为能拿着天天拍，买来新鲜感过了就吃灰了，这类产品还是适合生产力刚需人群
51分钟前
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