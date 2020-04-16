早高FENG：Mac Pro新增显卡可选项/荣耀30系列发布

▎Mac Pro 新增显卡可选项





除了 iPhone SE 之外，苹果这一次没有带来其它新品。不过 Mac Pro 倒是增加了一个新的显卡可选项，从今天开始，购买 Mac Pro 的朋友可以选择添加 Radeon Pro W5700X 图形处理器，配备 16GB GDDR6 显存。选配这款显卡需要增加 4500 元，选配两张的话需要增加 12000 元。





▎荣耀 30 系列发布





昨天荣耀 30 系列新品发布会暨2020荣耀春夏秀如期举行，荣耀 30、荣耀 30 Pro 和荣耀 30 Pro+三款机型面世，售价 2999 元起、3999 元起、4999 元起。荣耀 30 搭载 70 度超曲飞瀑屏，拥有了极佳的握持手感。尤其是荣耀 30 Pro，它采用了 6.57 英寸柔性 OLED 屏幕，分辨率为 2400×1080。





▎GoPro 裁员 200 多人





由于疫情影响，不少企业都对工作岗位进行了各种的调整。近日运动相机制造商 GoPro 表示，为应对疫情，将裁减 200 多个工作岗位，公司销售业务转型为网上直接销售设备，并撤回其 2020 年财务业绩预期。GoPro 表示，向直接销售的转变将意味着该公司将更加关注官网渠道。GoPro 表示，仍将在少数地区使用零售网点等多种销售渠道。





▎微软扩大 Hololens 2 设备的供货范围





微软相当重视扩大业务范围，因为该公司最近聘请了一位前苹果高管来负责其HoloLens和混合现实硬件。随着新领导层的到位，微软已经准备好了扩大 Hololens 2 设备的供货范围。需要提醒的是，微软早在 2019 年 11 月就开始出货其企业级 AR 头显，该公司声称已经成功向数百家企业客户销售了数万台头显。



