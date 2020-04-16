iPad Pro 2020 图赏：「不设限」的产品，如今更完整

MarcusKei 发表于: 04-16 10:37:28
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「不设限」的产品。

分明的棱角，超薄的机身，等边框的全面屏， 虽然 iPad Pro 2020 的外观大体上延续了 2018 款的设计，但超前的设计理念还是让我这位 2018 款 iPad Pro 用户在上手之后感受到了「设计的魔力」。


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iPad Pro 2020 有 11 英寸和 12.9 英寸两个尺寸可选，除了标志性的新壁纸， 正面一眼望过去几乎难以与旧款区分开来 —— 依旧是最高 600 尼特、支持 120Hz 的 ProMotion 自适应刷新率屏幕，无论是手指还是手写笔都能在这块屏幕上感受到迄今为止最强的 iPad 屏幕体验。


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也因此，许多艺术家都倾向于在 iPad Pro 上创作。一支笔，一台 iPad Pro，就是一个「掌上工作室」。


翻到背面，左上角的矩阵排列摄像头让 iPad Pro 2020 有了更多具象化的变化。


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这个和 iPhone 11 系列采用同款设计语言的矩阵排列摄像头模组由 1200 万像素广角镜头 + 1000 万像素超广角镜头 + LiDAR 激光雷达扫描仪构成，这也是自 2010 年以来第一款搭载多摄的 iPad。


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但相比第一次加入 iPad 阵营的超广角摄像头，同样是首次出现的 LiDAR 激光雷达传感器可能更具看点，它的出现使得 iPad Pro 2020 拥有更精准的测量效果，更沉浸式的增强现实表现。相信随着更多开发者的投入，这款「敲门砖」式的产品在 AR 领域也会有更多大放异彩的可能性。


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苹果前首席设计官乔纳森·艾维在 2018 年接受外媒采访时，将 iPad Pro 称为一款「不设限」的产品，两年后的 iPad Pro 2020 虽然谈不上有什么翻天覆地的升级，但却是让 iPad Pro 更完整的重要一环。


更多 iPad Pro 2020 的评测内容正在策划中，敬请期待。



编辑于 2020-04-16 10:42:32

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一网住情深
沙发
苹果产品总是令人神往
1小时前
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MaxD
板凳
边框在11寸上看真的很宽...
1小时前
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Wiseweek
地板
反正摄像头都突出来了，不如整体加厚，提升机身强度和电池容量，小幅度的重量和厚度增加并不会带来体验感的下降
46分钟前
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Maomaohy
4 楼

不知道会不会小幅降价，准备入手一台。

1分钟前
来自 iPhone XS Max