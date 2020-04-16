新款iPhone SE发布：3299元起的价格屠夫？





本以为又要跳票，但 2020 款 iPhone SE 还是在 4 月 15 日“如期而至”地和我们见面了。就在刚刚，苹果发布了新一代的 iPhone SE（苹果称之为第二代 iPhone SE），售价 3299 元起。





新 iPhone SE 的外形和 iPhone 8 几乎一致，采用了4.7英寸屏幕，后壳和中框采用经典的玻璃配铝金属设计，保留了 Touch ID 指纹识别。





芯片





苹果为 iPhone SE 配备了和 iPhone 11 系列一样的 A13 仿生芯片。而得益于 A13 的加成，新款 iPhone SE 也支持人像模式（前后摄均支持）以及HDR模式。另外，新款iPhone SE还支持抗水防尘设计，级别达到 IP67，最多可在 1 米水深停留 30 分钟。





屏幕





视网膜高清显示屏采用原彩显示技术，可根据环境光调节白平衡，支持杜比视界和 HDR10 视频播放。iPhone SE 利用触感触控进行快速操作，比如播放实况照片、预览信息、重新排列各款 app，以及使用关联菜单等等。





电池续航





iPhone SE 充满一次电，就能播放视频最长达 13 小时，iPhone SE 可通过 Qi 认证充电器进行无线充电，还支持快速充电，用户只需 30 分钟即可从零充至最高达 50% 电量。





摄像头





虽然采用了单摄设计，但苹果号称这是iPhone“最强的单摄系统”。其配备 1200 万像素 f/1.8 光圈广角摄像头。通过 A13 可支持全数六种人像光效，以及景深控制。前置和后置摄像头支持立体声录音与影院级视频防抖功能，后置摄像头支持最高达 60 fps 的 4K 视频拍摄，而扩展动态范围也来到了 iPhone SE 上，适用于最高达 30 fps 的视频拍摄。





价格

iPhone SE 将提供 64GB、128GB 和 256GB 机型，并有黑色、白色和红色外观可选，具体售价如下：





64GB：3299 元

128GB：3799 元

256GB：4599 元





iPhone SE 于 4 月 17 日星期五晚上 8 点接受预购，并将于 4 月 24 日星期五发售。另外，iPhone 8 目前已经从官网下架。





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编辑于 2020-04-16 00:44:20