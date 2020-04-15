百度发布“云手机”：再也不用担心手机发烫了

乔纳森森森 发表于: 04-15 21:09:36
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云手机，即把手机上所有的应用都转移上云端。

云评测、云玩家你都听过了，那么“云手机”你又听过没？今天百度智能云正式发布“云手机”产品。所谓云手机，就是一台所有应用都运行在云上的虚拟手机，让你手中的手机摆脱配置和性能的限制。

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百度“云手机”可以覆盖云游戏、云应用、云 VR 和云办公等四大场景。云手机，顾名思义，即把手机上所有的应用都转移上云端，原本需要手机终端提供的计算、存储等能力，都改由云端的服务器来提供。

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百度“云手机”支持 4K 分辨率、4096 视频码率、60 帧率，全面兼容 32 位和 64 位系统，实现对原生 Android 和 GPU 硬件加速支持。即使是 24 小时畅玩游戏，手机也不会发烫，还不用担心手机存储空间不够。


据百度安全部副总经理沈鹏飞介绍，百度“云手机”具有四大优势：第一是基于百度自主研发的 ARM 服务器，拥有更优的架构，运行速度更快。第二是有更好的兼容性，可以完美兼容目前 Android 应用市场中 TOP 热门手游和 App 应用。第三是可以为合作伙伴提供更完善的配套工具与更广泛的开放能力，支持客户实现高并发管理。第四是可以让企业根据业务需求灵活资源配置，实现定制化服务。百度“云手机”将使用户手机实现永不掉线、永不关机、永不发烫。


百度云手机的官网显示，目前月租费用介乎 70 元至 175 元。






编辑于 2020-04-15 21:11:28

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magicgsw
沙发

沙发

2小时前
来自 iPhone X
请再次输入
板凳

这是未来，主要就是安全问题

2小时前
来自 iPhone X
鲁大師
地板

地板

2小时前
来自 iPhone 11
钧息
4 楼

对网速的要求更加高了，流量大增

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
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风云鱼
5 楼

好东西

2小时前
来自 iPad Pro (9.7 inch)
黑耀尤里西斯
6 楼

ios上出一个app，就能云安卓了..

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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Hnyixo
7 楼

通过网络实时传输画面和一切操作指令，就现在的网络延迟，怕不是比玩十年前手机带来的卡顿感还强

2小时前
来自 iPhone XS
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190770077
8 楼
百度广告田铺第一名
2小时前
来自 威锋网页版
風間歲月
9 楼

按现在5G还未普及，4G已成曾经3G的网速，云手机还是待3年后再观看吧。

1小时前
来自 iPhone XS
梦七夕
10 楼
大家忘记了百度云盘了吗？这个就是个样子货吧，等你开通了后，在跟你说要再开这个那个服务的才能够享受“飞一般”的速度
1小时前
来自 威锋网页版
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