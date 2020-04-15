百度发布“云手机”：再也不用担心手机发烫了

云评测、云玩家你都听过了，那么“云手机”你又听过没？今天百度智能云正式发布“云手机”产品。所谓云手机，就是一台所有应用都运行在云上的虚拟手机，让你手中的手机摆脱配置和性能的限制。





百度“云手机”可以覆盖云游戏、云应用、云 VR 和云办公等四大场景。云手机，顾名思义，即把手机上所有的应用都转移上云端，原本需要手机终端提供的计算、存储等能力，都改由云端的服务器来提供。





百度“云手机”支持 4K 分辨率、4096 视频码率、60 帧率，全面兼容 32 位和 64 位系统，实现对原生 Android 和 GPU 硬件加速支持。即使是 24 小时畅玩游戏，手机也不会发烫，还不用担心手机存储空间不够。





据百度安全部副总经理沈鹏飞介绍，百度“云手机”具有四大优势：第一是基于百度自主研发的 ARM 服务器，拥有更优的架构，运行速度更快。第二是有更好的兼容性，可以完美兼容目前 Android 应用市场中 TOP 热门手游和 App 应用。第三是可以为合作伙伴提供更完善的配套工具与更广泛的开放能力，支持客户实现高并发管理。第四是可以让企业根据业务需求灵活资源配置，实现定制化服务。百度“云手机”将使用户手机实现永不掉线、永不关机、永不发烫。





百度云手机的官网显示，目前月租费用介乎 70 元至 175 元。

















编辑于 2020-04-15 21:11:28