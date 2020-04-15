高通与京东方合作为更多手机提供屏下指纹技术

大多数用户都喜欢在智能手机上享受更大的屏幕，并享有更好的安全性。一些智能手机厂商目前已经推出了屏下指纹扫描技术，外媒 PhoneArena 指出由于高通公司现在开始与京东方进行合作，因此越来越多的手机将使用屏下指纹技术。





这家来自中国的公司负责提供可折叠手机的屏幕面板，例如摩托罗拉 Razr，以及 OPPO，Nubia 和其它手机的型号。华为的 Mate XS 同样是京东方负责制造其屏幕。





高通公司提供了目前仅三星手机在用的 3D 指纹扫描技术。通过与京东方的合作，高通公司获得了更大的客户群。此外，手机公司也将在未来的智能手机中轻松使用该技术。





报道称该合作伙伴关系不仅限于智能手机，还扩展到 VR/AR 和智能家电。据说厂商将在2020年下半年发布更多使用高通屏幕指纹技术的设备。





高通的传感器与其它使用光学传感器来为你的指纹进行拍照的指纹技术不同，高通使用声波在手指上绘制脊线，因此该公司宣布其指纹扫描技术比其它技术速度更快，也更安全。