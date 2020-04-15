三星发布新平板Galaxy Tab S6 Lite
乔纳森森森 发表于: 04-15 14:23:45
来自 威锋网页版
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可以理解为是Galaxy Tab S6的“低配”版。
今天三星通过其印尼官网发布了一款中端平板设备：Galaxy Tab S6 Lite，此前这款产品已经在多个渠道遭到了曝光。
从名字可以看出，Galaxy Tab S6 Lite 可以理解为是 Galaxy Tab S6 的“低配”版。该平板搭载了一颗八核处理器，可能是 Exynos 9611，以及 4GB 内存和 64GB 存储空间。相比之下，Galaxy Tab S6 采用的是骁龙 855 处理器，内存为 6GB。它配备 10.4 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 2000×1200。它还将支持 S Pen，厚度为 7mm，重量 467 克。
该平板电脑还将提供 LTE 版本，采用一块 7040mAh 的大电池。在相机方面，三星 Tab S6 Lite 将配备 500 万像素的前置摄像头和 800 万像素的后置摄像头。
目前三星官网并没有提供 Galaxy Tab S6 Lite 的上市时间和发售价格。