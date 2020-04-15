三星发布新平板Galaxy Tab S6 Lite

乔纳森森森 发表于: 04-15 14:23:45
来自 威锋网页版
2475
8
只看作者
可以理解为是Galaxy Tab S6的“低配”版。

今天三星通过其印尼官网发布了一款中端平板设备：Galaxy Tab S6 Lite，此前这款产品已经在多个渠道遭到了曝光。

image

从名字可以看出，Galaxy Tab S6 Lite 可以理解为是 Galaxy Tab S6 的“低配”版。该平板搭载了一颗八核处理器，可能是 Exynos 9611，以及 4GB 内存和 64GB 存储空间。相比之下，Galaxy Tab S6 采用的是骁龙 855 处理器，内存为 6GB。它配备 10.4 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 2000×1200。它还将支持 S Pen，厚度为 7mm，重量 467 克。

image

该平板电脑还将提供 LTE 版本，采用一块 7040mAh 的大电池。在相机方面，三星 Tab S6 Lite 将配备 500 万像素的前置摄像头和 800 万像素的后置摄像头。


目前三星官网并没有提供 Galaxy Tab S6 Lite 的上市时间和发售价格。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(8)
只看作者
正序查看 倒序查看
190770077
沙发
苹果哪天倒了也是被抄倒的
8小时前
来自 威锋网页版
查看2条回复
CVlsc
板凳
heh
7小时前
来自 威锋网页版
夏夜耳语
地板

今个这么安静，说好的IP9嘞？咋都不吭声了…se又是被忽悠的一年？

7小时前
来自 iPhone 7
曲先生
4 楼
引用 @190770077 的回复
苹果哪天倒了也是被抄倒的

别在这丢人现眼了

6小时前
来自 iPhone 11 Pro
瞎基巴搞
5 楼

只要是安卓系统的平板，销量就不会怎样

6小时前
来自 iPhone 11 Pro
190770077
6 楼
引用 @曲先生 的回复

别在这丢人现眼了

恩，丢人现眼都归你

5小时前
来自 iPhone 6 Plus
微信pjrvwq5
7 楼

除了韩国人或者韩剧里的人真的有人买安卓平板吗？

3小时前
来自 iPhone XS
清风风风风风
8 楼

背面摄像头差评

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max