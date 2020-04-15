我们搜集了这十张一加 8 系列原生壁纸（附下载）

MarcusKei 发表于: 04-15 14:15:46
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延续以往的抽象风格。

一加 8 系列在昨晚正式登场，作为一加的最新旗舰系列，一加 8 Pro 和一加 8 都搭载骁龙 865 处理器和高刷新率的打孔曲面屏，并且支持 5G 通信，其中一加 8 Pro 还首次搭载了由广角+超广角+长焦+滤色组成的四摄系统，一加 8 则为广角+超广角+微距三摄。


除去参数和配置的赘述，一加手机的系统作为少数保留了大部分原生 Android 特性的第三方 OS，在加上对于系统美化做得比较「前卫」，例如原生壁纸的选用，系统动画的设计等等，因此被许多原生系统爱好者所追捧。


在一加 8 系列当中，新增的十张壁纸依旧由多次与一加合作的设计师 Hampus Olsson 打造，这十张新原生壁纸依旧是抽象艺术风格，设计师表示新壁纸更加简约和大胆，同时也能体现出全面屏手机的无边界体验。


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我们搜集到了这十张一加 8 系列的原生壁纸，下载地址点击这里。（提取码: sr4y）



编辑于 2020-04-15 14:18:05

本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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呦吼草莓味的
沙发
谢谢大佬的分享。
9小时前
来自 威锋网页版
手机锋友538kr6d
板凳

有点ios的味道

9小时前
来自 iPhone 8
大先生n
地板

不全吧，我记得有个自带小山峰的壁纸

8小时前
来自 iPhone XR
查看1条回复
qq160158581
4 楼

为什么我看不见帖子内容？？

8小时前
来自 iPhone XS Max
查看2条回复
txnr456852
5 楼
谢谢分享
8小时前
来自 威锋网页版
Kiki贰
6 楼

用一加的壁纸 不会显着掉价吗

7小时前
来自 iPhone XS Max
南巷近海
7 楼
smile怎么看都觉得像iOS的壁纸！能有点创新意识么！
7小时前
来自 威锋网页版
不如缄默VIP
8 楼
引用 @qq160158581 的回复

为什么我看不见帖子内容？？

清理缓存，或者卸载重下app

7小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Levis
9 楼
引用 @qq160158581 的回复

为什么我看不见帖子内容？？

我这边OK啊，你在国外？？
7小时前
来自 威锋网页版
狠低调2088
10 楼

谢谢分享

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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