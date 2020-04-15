我们搜集了这十张一加 8 系列原生壁纸（附下载）

一加 8 系列在昨晚正式登场，作为一加的最新旗舰系列，一加 8 Pro 和一加 8 都搭载骁龙 865 处理器和高刷新率的打孔曲面屏，并且支持 5G 通信，其中一加 8 Pro 还首次搭载了由广角+超广角+长焦+滤色组成的四摄系统，一加 8 则为广角+超广角+微距三摄。





除去参数和配置的赘述，一加手机的系统作为少数保留了大部分原生 Android 特性的第三方 OS，在加上对于系统美化做得比较「前卫」，例如原生壁纸的选用，系统动画的设计等等，因此被许多原生系统爱好者所追捧。





在一加 8 系列当中，新增的十张壁纸依旧由多次与一加合作的设计师 Hampus Olsson 打造，这十张新原生壁纸依旧是抽象艺术风格，设计师表示新壁纸更加简约和大胆，同时也能体现出全面屏手机的无边界体验。













我们搜集到了这十张一加 8 系列的原生壁纸，下载地址点击这里。（提取码: sr4y）





编辑于 2020-04-15 14:18:05