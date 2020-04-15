不用等到五月，妙控键盘已经开启预购最快下周发货

虽然苹果在三月中旬推出 iPad Pro 2020 时一同带来了专为新 iPad Pro 设计的全新妙控键盘，但后者的发售日期却被推迟到了五月。而在今晚的新闻稿中，苹果宣布妙控键盘将提前和消费者见面，目前已经全球不同国家和地区开启订购，最快将于下周开始发货，比原先的日期提前了半个多月。









妙控键盘通过磁力吸附与 iPad Pro 相连，虽然其专为搭配新款 iPad Pro 而设计，但同时也兼容上一代 iPad Pro 机型。





妙控键盘最大的亮点是悬浮式支架的设计，用户可以自如调节观看角度，最大可达 130 度。它的设计轻巧便携，全尺寸键盘采用背光按键和一毫米键程的剪刀式结构，因此无论放在腿上还是桌面上，都有着舒适灵敏的打字体验。









妙控键盘的触控板在任一位置都可以点按，流畅的导览操作、轻松的光标控制和精细化调整，为 iPad 触控优先的设计新增了一个交互维度。





妙控键盘还带有 USB‑C 直通充电接口，这样 iPad Pro 的 USB-C 端口就可以空出来连接外置硬盘或显示屏等各种配件。为进一步增加安全性，在妙控键盘已连接并合上 iPad Pro 的情况下，iPad Pro 的麦克风会断开连接，以防止泄露任何音频数据。





适用于 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 的全新妙控键盘售价分别为 2399 元和 2699 元，提供 30 余种语言布局，包括简体中文、法文、德文、日文和西班牙文。





编辑于 2020-04-15 23:41:34