不用等到五月，妙控键盘已经开启预购最快下周发货

MarcusKei 发表于: 04-15 23:38:49
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2399 元起售。

虽然苹果在三月中旬推出 iPad Pro 2020 时一同带来了专为新 iPad Pro 设计的全新妙控键盘，但后者的发售日期却被推迟到了五月。而在今晚的新闻稿中，苹果宣布妙控键盘将提前和消费者见面，目前已经全球不同国家和地区开启订购，最快将于下周开始发货，比原先的日期提前了半个多月。


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妙控键盘通过磁力吸附与 iPad Pro 相连，虽然其专为搭配新款 iPad Pro 而设计，但同时也兼容上一代 iPad Pro 机型。


妙控键盘最大的亮点是悬浮式支架的设计，用户可以自如调节观看角度，最大可达 130 度。它的设计轻巧便携，全尺寸键盘采用背光按键和一毫米键程的剪刀式结构，因此无论放在腿上还是桌面上，都有着舒适灵敏的打字体验。


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妙控键盘的触控板在任一位置都可以点按，流畅的导览操作、轻松的光标控制和精细化调整，为 iPad 触控优先的设计新增了一个交互维度。


妙控键盘还带有 USB‑C 直通充电接口，这样 iPad Pro 的 USB-C 端口就可以空出来连接外置硬盘或显示屏等各种配件。为进一步增加安全性，在妙控键盘已连接并合上 iPad Pro 的情况下，iPad Pro 的麦克风会断开连接，以防止泄露任何音频数据。


适用于 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 的全新妙控键盘售价分别为 2399 元和 2699 元，提供 30 余种语言布局，包括简体中文、法文、德文、日文和西班牙文。



编辑于 2020-04-15 23:41:34

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bomb_w
沙发

沙发是我的

昨天 23:39
来自 iPhone XR
heu_gah
板凳
猛的一看图二底下像Surface。。
昨天 23:43
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gzsdome
地板

surface路线看来是伟大的蓝图

昨天 23:45
来自 iPhone XS Max
cnSAGA
4 楼
加一千Se
昨天 23:50
来自 威锋网页版
lts104457623
5 楼

已经付款！18-22号到货，多谢小编提醒！

昨天 23:59
来自 iPhone 8
IbenboI
6 楼

一句话，值千金！

6小时前
来自 iPhone 11
cash227
7 楼

已下单

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
SuperFreeMaomao
8 楼
引用 @heu_gah 的回复
猛的一看图二底下像Surface。。

就是抄surface的啊

6小时前
来自 iPhone XS
sunlingkai
9 楼
已下单
6小时前
来自 威锋网页版
phoenixtree1999
10 楼

等蜂窝版IPad Pro 一起下单

6小时前
来自 iPhone XS
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