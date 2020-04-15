谷歌计划自研移动设备芯片 2021年发布

关于谷歌计划一系列定制芯片组的传言最早是在 2017 年中期出现的，当时这家互联网巨头聘请了一位前苹果芯片设计师。





谷歌此后宣布了 Titan M 安全芯片和功能强大的 Pixel Neural Core，以取代 Visual Core。然而，几乎没有迹象表明该公司计划开发自己的手机 SoC，但明年将有可能改变。





Axios 的一份新报道称，谷歌在开发自己的处理器方面取得了重大进展。该芯片的代号为“ Whitechapel”，并与三星密切合作进行设计。一位熟悉此事的消息人士说，三星将使用其最先进的 5 纳米制造技术来生产。





这种策略模仿了苹果十年前采用的一种策略，当时苹果与成为独家制造商的三星密切合作，并开发了第一款定制芯片组 Apple A4。该报道还解释了最近有关三星开发定制 Exynos 处理器以在未来的 Google Pixel 设备中使用的处理器的传闻。报道称谷歌不会在今年晚些时候为 Pixel 5 系列配备自研芯片。





Axios 认为谷歌自研芯片可能会在 2021 年准备就绪，因此很有可能在 Google Pixel 6 发布时使用。





最后，谷歌希望也可以在其 Chromebook 系列中使用其自研芯片组。