消息称下一代iPad Pro将搭载A14X仿生芯片

上月末苹果发布了新款 iPad Pro 平板电脑，但遗憾的是苹果并没有搭载全新处理器，而是采用了“换汤不换药”的 A12Z 仿生。近日外媒已经“实锤”该处理器和 2018 款 iPad Pro 所采用的 A12X 仿生处理器是一样的，均是台积电 7nm 工艺制程，拥有同样的 8 核心设计和 2.49 GHz最高频率。A12Z 处理器的改变在于将 A12X 唯一没启用的 GPU 核心激活，因此 GPU 能力有小幅提升。

近日外媒 PhoneArena 文章表示，有推测称，苹果决定不为新 IPad Pro 研发 A13X 仿生的原因在于，新 iPad Pro 除加入 LiDAR 扫描仪和一颗超广角镜头外，无其它需 A12X 仿生火力全开的机会，因此处理器进行大幅度提升没有意义。但据消息，下一代 iPad Pro 就不“挤牙膏”了。





几乎可以确认的是 iPhone 12 系列（暂定名）将搭载 5nm 工艺的 A14 仿生芯片，据悉该芯片的晶体管密度将增加84%，达到 150 亿个。与之相比，A13 仿生的晶体管为 85 亿个，A12X 仿生为 100 亿个。此前泄密者 Jon Prosser 曾表示，苹果在今年年底将再次发布新款 iPad Pro 平板电脑，5nm 工艺的 A14X 仿生芯片将很有可能在首款支持 5G 的 iPad Pro 上登场，但因疫情，发布时间或有一定程度推迟。









若流言属实，搭载 A14X 仿生芯片的 iPad Pro 有望迎来新的性能高峰，笔记本电脑的地位会再一次面临严峻挑战。

















编辑于 2020-04-15 11:22:25