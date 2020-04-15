一加 8 系列登场：更流畅的屏幕，更快的无线充电

赶在 4 月 16 日的国行发布会之前，一加 8 系列海外版提前在昨晚的在线发布会上正式亮相，新系列和前作一样包括了一加 8 Pro 和一加 8 两款机型，共同的亮点是都支持 5G 并且全系搭载骁龙 865 移动平台。





自从一加 7 系列将之前屏幕的缺点一雪前耻了之后，而一加 8 系列则是在继承前系列「衣钵」的基础上，加入了更多新特性。













一加 8 Pro 搭载了一块 6.78 英寸的 AMOLED「打孔双曲面屏」，分辨率达到了 2K，峰值亮度可达 1300 尼特，并且支持 HDR10+、MEMC 运动补偿和 Comfort Tone 环境色温检测功能，而且刷新率和采样率也升级到了 120Hz 和 240Hz，提供更加流畅的屏幕体验。









除了屏幕升级，一加 8 Pro 还升级到了四摄配置，分别是 4800 万像素 IMX689 广角主摄 + 4800 万像素 IMX586 超广角镜头 + 800 万像素 3 倍光变长焦摄像头 + 500 万像素 Color Filter Camera 滤色镜头，其中广角主摄像头和长焦镜头均支持光学防抖。













电池性能在一加 8 Pro 身上也得到了升级，由一加 7T Pro 的 4085 mAh 升级到了 4510 mAh，并且在原本的 Warp Charge 30T 有线快充基础上，首次加入了 30W 无线闪充（需搭配原厂无线充电器）。









一加 8 定位稍低，所以配置也有着不同程度的缩水。首先是正面搭载的屏幕稍小一些，为 6.55 英寸 1080P「打孔曲面屏」，屏幕刷新率仍然为 90Hz，支持 HDR10+，但不支持 Comfort Tone 环境色温。









一加 8 也只搭载了后置三摄配置，分别为 1600 万像素超广角镜头 + 4800 万像素 IMX586 广角主摄镜头 + 微距镜头。









其他方面，一加 8 Pro 和一加 8 均搭载了骁龙 865 移动平台，最高可选 12GB LPDDR5 RAM 和 UFS 3.0 ROM，同时还支持双立体声扬声器，支持 Wi-Fi 6 和 IP68 级别防尘防水。





一加 8 Pro 有玛瑙黑、深蓝色、冰川绿色三种配色可选，8GB RAM+128GB ROM 海外版售价 899 美元（约合 6330 元），12GB RAM +256GB ROM 海外版售价 999 美元（约合 7050 元）。





一加 8 有玛瑙黑、冰绿色、星际光三种配色可选，8GB RAM+128GB ROM 海外版售价 699 美元（约合 5000 元），12GB RAM +256GB ROM 海外版售价 799 美元（约合 5650 元）。