早高FENG：苹果从地图收集社交疏离数据/WearOS新增洗手提醒

▎还会忘记洗手？Wear OS 新增洗手提醒





“勤洗手”已经成为疫情期间听得最多的一句话了，如果你依然没有养成洗手的习惯的话，那么你就要注意了。不过，近日 Wear OS 的设备带来了一个贴心的提醒，如果你佩戴有 Wear OS 的智能手表，那么谷歌会定时向你发送提醒让你去洗手。Wear OS 上的时钟应用现在会定时发送洗手提醒。打开提醒之后会启动一个 40 秒的计时器，并提醒你要经常使用洗手液。当定时完成之后，该应用会在三个小时之后再发出洗手提醒。





▎宅家索尼就送免费游戏





根据索尼互动娱乐总裁在官方博客发布的消息确认，该公司计划在未来几周内向玩家送出数款游戏，以解决在家隔离的无聊时间。首批两款游戏《神秘海域：德雷克合集》以及《风之旅人》将于 4 月 15 日开始到 5 月 5 日期间内提供免费下载。





▎苹果从地图收集社交疏离数据





许多国家目前都提倡“社交疏离”，那么人们对于这一规则的遵守程度又到达什么程度呢？苹果公司周二发布了一款新工具，该工具可以显示人们对社交疏离准则的遵循程度。用户可以选择城市或地区查看该地区有多少人在移动。该工具专为医务人员和政府量身定制，因此他们可以下载信息，查看人们是呆在室内还是在室外活动。





▎谷歌要求 Android 11 支持“无缝更新”





谷歌近日表示，运行 Android 11 的设备必须支持“无缝更新”功能。Android 的无缝更新是在 Android 7.0 Nougat 中引入的，作为一种方法减少操作系统更新导致的停机，并提供一种恢复机制以防万一更新没有正确应用。在无缝更新前，Android 手机的系统更新常常要花长达 25 分钟的时间。无缝更新利用了两个系统分区去减少停机时间。



