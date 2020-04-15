GoodNotes 5 推出了适用于 iOS/iPadOS/macOS 的「通用版本」

苹果在 2018 年的 WWDC 开发者大会上对 macOS 上的 App Store 进行了一番升级，引入了许多原本仅存在于 iOS 端的功能，进一步了统一不同平台的 App Store 体验。





紧接着在 2019 年 macOS Catalina 推出之际，苹果同时宣布了「Mac Catalyst」计划。借助 Mac Catalyst，iPad 和 Mac 的应用将得以共用相同的项目和源代码，因此开发者可以高效地转化 iPad app 的桌面级功能，并仅针对 Mac 添加更多功能。





连续两年的「组合拳」让人们对于未来 macOS 平台上的应用生态有了新的期待。









知名笔记应用 GoodNotes 的开发者在去年七月份曾宣布将通过 Mac Catalyst 来统一不同平台应用体验。随着苹果在今年三月份正式推出了适用于 iOS、iPadOS、macOS 平台的「通用应用程序」，GoodNotes 5 已经在近日上线了「通用版本」，进一步统一了 iOS、iPadOS、macOS 三个平台的体验。









任何购买了 iOS/iPadOS 版本的用户都能在 macOS 平台上体验到「原汁原味」的内容，但如果你之前仅购买了 macOS 版本，那么可能需要重新购买新版，因为 GoodNotes 的开发者表示 macOS 上的旧版本无法与 iOS 和 iPadOS 的版本同步，但他们同时也表示在所有用户中只购买了 macOS 版本的仅占少数。





GoodNotes 在 macOS 上的旧版本将继续保留一段时间，但使用旧版本的用户也不会收到任何更新，而且未来将被撤下。