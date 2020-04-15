GoodNotes 5 推出了适用于 iOS/iPadOS/macOS 的「通用版本」

MarcusKei 发表于: 04-15 09:44:35
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但之前只购买了 macOS 版本的用户可能需要重新购买。

苹果在 2018 年的 WWDC 开发者大会上对 macOS 上的 App Store 进行了一番升级，引入了许多原本仅存在于 iOS 端的功能，进一步了统一不同平台的 App Store 体验。


紧接着在 2019 年 macOS Catalina 推出之际，苹果同时宣布了「Mac Catalyst」计划。借助 Mac Catalyst，iPad 和 Mac 的应用将得以共用相同的项目和源代码，因此开发者可以高效地转化 iPad app 的桌面级功能，并仅针对 Mac 添加更多功能。


连续两年的「组合拳」让人们对于未来 macOS 平台上的应用生态有了新的期待。


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知名笔记应用 GoodNotes 的开发者在去年七月份曾宣布将通过 Mac Catalyst 来统一不同平台应用体验。随着苹果在今年三月份正式推出了适用于 iOS、iPadOS、macOS 平台的「通用应用程序」，GoodNotes 5 已经在近日上线了「通用版本」，进一步统一了 iOS、iPadOS、macOS 三个平台的体验。


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任何购买了 iOS/iPadOS 版本的用户都能在 macOS 平台上体验到「原汁原味」的内容，但如果你之前仅购买了 macOS 版本，那么可能需要重新购买新版，因为 GoodNotes 的开发者表示 macOS 上的旧版本无法与 iOS 和 iPadOS 的版本同步，但他们同时也表示在所有用户中只购买了 macOS 版本的仅占少数。


GoodNotes 在 macOS 上的旧版本将继续保留一段时间，但使用旧版本的用户也不会收到任何更新，而且未来将被撤下。

本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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masoncha
沙发
我之前买了MacOS版，和iPad版，现在在MAS里面看到的新 goodnotes，还是50块，需要重新买，不知道为什么？
5小时前
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赫图耀辰
板凳
已删除遗留版本，安装新版本，感谢楼主分享！
5小时前
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babyyeep
地板
引用 @masoncha 的回复
我之前买了MacOS版，和iPad版，现在在MAS里面看到的新 goodnotes，还是50块，需要重新买，不知道为什么？
同样情况，也是iPhone iPad同一id已购，Mac显示还是要钱
5小时前
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绝版龙萨
4 楼
引用 @masoncha 的回复
我之前买了MacOS版，和iPad版，现在在MAS里面看到的新 goodnotes，还是50块，需要重新买，不知道为什么？
直接买，不会扣费的。我刚试过～我买过iPad版。电脑版下载没问题
4小时前
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citykey
5 楼

科技生产力！

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
tiddeng
6 楼
引用 @babyyeep 的回复
同样情况，也是iPhone iPad同一id已购，Mac显示还是要钱
我的不会啊，之前在ipad买了，刚我在mac app store搜到2个goodnotes，一个是要50元买的，另一个是直接下载的。直接送了mac版，好评！
4小时前
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thyme_guo
7 楼
他妈的MAC刚出我就买了支持他们，现在这样搞，对得起我们这些老用户吗
3小时前
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手机锋友9pzxc9p
8 楼
引用 @thyme_guo 的回复
他妈的MAC刚出我就买了支持他们，现在这样搞，对得起我们这些老用户吗

是啊老版本要是不退款也太狗了

3小时前
来自 iPhone X
未本末
9 楼
引用 @masoncha 的回复
我之前买了MacOS版，和iPad版，现在在MAS里面看到的新 goodnotes，还是50块，需要重新买，不知道为什么？
我也是，不敢点，点了就亏50smile
3小时前
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未本末
10 楼
刚试了下，以前买过GN5的直接买确实不会扣费，给有疑虑的小伙伴
3小时前
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