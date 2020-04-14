三星用户传文件到Win10电脑更加方便了

加入苹果生态系统的主要好处之一是大多数的设备和服务都可以相互连接，例如手机上的文字会立即显示在 Mac 和 iPad 上。你在 Mac 上的 iTunes 上购买的歌曲或电影可以在手机，平板电脑和 Apple TV 上访问。诸如此类的功能是果粉如此专注于苹果的其中一个原因，尽管微软和三星在这些方面还有所欠缺，但两家公司仍在尝试提供类似的富有凝聚力的生态系统。





近日微软公布了一项新功能，该功能将使三星手机用户可以使用“你的手机”应用在其手机和 Windows 10 PC 之间无线传输文件。为了在设备之间拖放文件，你将需要一台运行 Link To Windows 1.5 或更高版本的三星设备，并且手机和PC需要连接到同一 WiFi 网络。 支持所有文件类型（非文件夹），一次最多可在设备之间传输 100 个文件，并且这些文件的大小均不能超过 512MB。





目前唯一的局限是，手机端仅支持从自带相册或文件管理器中操作。另外，从 PC 拖动到手机，默认保存位置是下载文件夹。



