Surface Book 3价格曝光：1万2起步

有迹象表明微软的 Surface Book 3 可能很快就要面世了，此前 3DMark 数据库中出现了一款微软新设备，就被认为是新一代的 Surface Book。





日前有欧洲厂商列出名为 Project U、Project T 型号的产品，据说对应的就是 Surface Book 3 家族，分别指代 15 英寸和 13.5 英寸版本。





据悉 Surface Book 3 并不会在外观上有大的更新，微软将会更近看重其内部的升级。最新的消息显示，新款 13.5 英寸起步 1617 欧元（约合 12458 元），最高 2616 欧元（约合 20155 元）；15 英寸起步 2234 欧元（约合 17212 元），最高 3441 欧元（约合 26511 元）。





当前的 Surface Book 2 搭载的还是 8 代酷睿，所以 Surface Book 3 升级到 10 代酷睿几无悬念，甚至传言可能还会推出锐龙版。目前，关于这款新品的其它信息还没有详细的爆料。