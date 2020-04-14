Apple Watch S6或带来心理健康相关功能

乔纳森森森 发表于: 04-14 17:06:48
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身体健康之外，心理也要健康。

健康和健身功能已成为 Apple Watch 的主要卖点，从 Apple Watch Series 4 上推出的 ECG 应用到该设备的跌倒检测功能，苹果在过去几年中稳步增加了越来越多的健康功能。

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展望将于今年秋天晚些时候发布的 Apple Watch Series 6，有爆料者近日透露，下一代 Apple Watch 将带来旨在解决某些心理健康问题的新功能。


具体来说，该报道称即将面世的 Apple Watch 可能能够检测到用户何时出现恐慌症状，以及用户何时承受特别大的压力。Apple Watch 的最终目标是了解在诸如恐慌发作之类的事件发生之前通常进行哪种类型的健康状况测量，以便设备可以“事先警告用户并提供呼吸锻炼等帮助”。报道进一步指出，苹果“希望 Apple Watch 的健康应用成为心理和身体健康的完整套件。”


Apple Watch Series 6 的其它更新可能包括更长的电池续航、Wi-Fi 6、改进的防水性，下一代处理器以及可能的睡眠跟踪功能。我们还看到有报道称，下一代 Apple Watch 可能能够测量血液中的氧气含量，并在血液中的血氧饱和度降至适当水平以下时提醒用户。


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yanjuan858
沙发

电池续航提升了多少，能3天不用充电吗？

5小时前
来自 iPhone 8 Plus
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iJackDai
板凳
引用 @yanjuan858 的回复

电池续航提升了多少，能3天不用充电吗？

同意 续航太差了最多一天半就要充

5小时前
来自 iPhone XS Max
kxw415
地板

三代手表现在三天充一次电，不过买回来一直没升过系统，一直是watch os4，现在五代手表续航这么烂？

5小时前
来自 iPhone 8 Plus
Kiki贰
4 楼

一天一充 真的没有使用体验

4小时前
来自 iPhone XS Max
手机锋友pj1z8mg
5 楼

电池性能不大幅度提升是不可能提高续航的，芯片性能会支撑更多功能而不是提高续航

3小时前
来自 iPhone 7
公為下天
6 楼
我想知道苹果手表为何没有登山模式？
2小时前
来自 威锋网页版
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bySpeedMAX
7 楼

一天一充可以接受，要洗澡了就摘下来用水冲干净然后放去充电，等要睡觉了再戴着睡

2小时前
来自 iPhone 8
qquserbs128ta
8 楼

说续航不行的，这种复杂功能的全时监测传感设备，一天一充还不够？要续航简单功能运动手环多的是，你咋不要求智能手机跟诺基亚功能机一个续航呢？

2小时前
来自 iPhone XR
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htf
9 楼
血压和无创血糖测量也是很多人需要的
2小时前
来自 威锋网页版
qquserbs128ta
10 楼
引用 @qquserbs128ta 的回复

说续航不行的，这种复杂功能的全时监测传感设备，一天一充还不够？要续航简单功能运动手环多的是，你咋不要求智能手机跟诺基亚功能机一个续航呢？

蜂窝网络，独立GPS，一堆传感器同时工作，电量能用一整天还不够好？

2小时前
来自 iPhone XR
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