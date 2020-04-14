Apple Watch S6或带来心理健康相关功能

健康和健身功能已成为 Apple Watch 的主要卖点，从 Apple Watch Series 4 上推出的 ECG 应用到该设备的跌倒检测功能，苹果在过去几年中稳步增加了越来越多的健康功能。





展望将于今年秋天晚些时候发布的 Apple Watch Series 6，有爆料者近日透露，下一代 Apple Watch 将带来旨在解决某些心理健康问题的新功能。





具体来说，该报道称即将面世的 Apple Watch 可能能够检测到用户何时出现恐慌症状，以及用户何时承受特别大的压力。Apple Watch 的最终目标是了解在诸如恐慌发作之类的事件发生之前通常进行哪种类型的健康状况测量，以便设备可以“事先警告用户并提供呼吸锻炼等帮助”。报道进一步指出，苹果“希望 Apple Watch 的健康应用成为心理和身体健康的完整套件。”





Apple Watch Series 6 的其它更新可能包括更长的电池续航、Wi-Fi 6、改进的防水性，下一代处理器以及可能的睡眠跟踪功能。我们还看到有报道称，下一代 Apple Watch 可能能够测量血液中的氧气含量，并在血液中的血氧饱和度降至适当水平以下时提醒用户。



