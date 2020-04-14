不挤牙膏了？曝明年三星旗舰前摄再次升级

外媒 SamMobile 消息，在上周曝光三星下一代 S 系列旗舰 Galaxy S21（暂定名）将可能配备屏下前置摄像头后，又一消息称这款旗舰产品将会在前置摄像头继续下功夫。

该网站称，三星已经在测试 Galaxy S21 系列的两款原型机，其中一款前置采用 4800 万像素 （1/2 英寸）传感器，而另一款前置采用 1200 万像素（1/2.55英寸）传感器并加入光学防抖功能。如果消息属实，三星将在 Galaxy S20 系列前置摄像头较前代有一定提升基础上再次迎来升级。





作为对比，三星在今年发布的 Galaxy S20 Ultra 前置摄像头使用了自家 4000 万像素 ISOCELL S5KGH1 传感器，大小为 1/2.65 寸，且加入 Super PD 自动对焦技术；而 Galaxy S20 和 Galaxy S20+ 则采用了 1000 万像素的索尼 IMX375 传感器，大小为 1/3.2 英寸，并配备双像素自动对焦技术，三款产品前置均支持最高 4K 60 帧拍摄。

若三星在前置摄像头加入 OIS 光学防抖功能，这对于手机视频拍摄防抖性能将有质的提升，且大尺寸传感器也将改善暗光环境视频拍摄质量。若屏下摄像头和大尺寸传感器可兼得，这款产品将非常有可能引起巨大讨论。











