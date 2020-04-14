Switch 10.0.0 固件更新 新增「主机/SD卡间数据转移」功能

在最新的 10.0.0 固件更新中，任天堂终于为 Swicth 带来了「主机/SD卡间数据移动」功能，以后那些储存在主机上的游戏也能够转移到 SD 卡中（反之也支持），但需要注意的是目前支持转移的内容仅包括「游戏本体」「DLC」「更新数据」，「存档」目前还不支持转移。





此外，在 10.0.0 固件中，Swicth 还新增了「更改按键分配」功能，其允许玩家最多自定义五组手柄按键映射，支持的手柄包括 Joy Con、Swicth Lite 手柄、 Switch Pro 手柄。









其他的小更新还包括，用户头像中新增了目前大热的《动物森友会》角色；新增游戏记录设置，允许设置公开游戏记录的对象等。









完整的更新目录如下：





- 新闻频道增加书签功能，最多可收藏 300 个书签；

- 新增「更改按键分配」功能，适用 Joy Con、Swicth Lite 手柄、 Switch Pro 手柄

- 新增主机与 SD 卡之间的数据转移功能（不包含存档）

- 用户头像中新增六款《动物森友会》角色

- 新增「游戏纪录展示」设定，允许玩家设置公开游戏纪录的对象





编辑于 2020-04-14 15:48:38