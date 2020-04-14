传新AirPower最快今年底发布：售价接近2000元

公开取消 AirPower 项目的一年后，据了解苹果已经恢复了代号为“Calisto”的 AirPower 充电垫计划。外媒指出，现在有关计划的启动时间表和定价的新信息已经出现。





爆料者在最近的 Gadget Cast 播客上发表讲话时透露，苹果公司希望在 2020 年最后一个季度或 2021 年第一季度发布新版本的 AirPower。





如果在开发中遇到进一步的过热问题，发布时间仍可能会改变，苹果希望在无接口的 iPhone 到来之前尽快将这款产品上架。不过由于有过之前的“失败”，所以苹果这次希望能够万无一失。





至于价格方面，在苹果官网出售的用于 AirPods，Apple Watch 和 iPhone 的 Mophie 3 合 1 无线充电器的零售价为 119.95 美元，但没有提供像 AirPower 如此独特的功能：可以在垫子上的任何位置为设备充电。





考虑到这一点，有传言称 AirPower 的售价为 150 美元或 200 美元。爆料大神乔恩·普罗瑟（Jon Prosser）认为，新 AirPower 的零售价约为 250 美元（约 1761 元）。



