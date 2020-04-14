传新AirPower最快今年底发布：售价接近2000元

乔纳森森森 发表于: 04-14 12:38:53
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惊：充电垫都比我的手机贵了。

公开取消 AirPower 项目的一年后，据了解苹果已经恢复了代号为“Calisto”的 AirPower 充电垫计划。外媒指出，现在有关计划的启动时间表和定价的新信息已经出现。

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爆料者在最近的 Gadget Cast 播客上发表讲话时透露，苹果公司希望在 2020 年最后一个季度或 2021 年第一季度发布新版本的 AirPower。


如果在开发中遇到进一步的过热问题，发布时间仍可能会改变，苹果希望在无接口的 iPhone 到来之前尽快将这款产品上架。不过由于有过之前的“失败”，所以苹果这次希望能够万无一失。


至于价格方面，在苹果官网出售的用于 AirPods，Apple Watch 和 iPhone 的 Mophie 3 合 1 无线充电器的零售价为 119.95 美元，但没有提供像 AirPower 如此独特的功能：可以在垫子上的任何位置为设备充电。


考虑到这一点，有传言称 AirPower 的售价为 150 美元或 200 美元。爆料大神乔恩·普罗瑟（Jon Prosser）认为，新 AirPower 的零售价约为 250 美元（约 1761 元）。


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琦帅86
沙发

1200左右还可以买个感受一下，要真是2000都就打扰了

04-14 12:42
来自 iPhone 11 Pro Max
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任e逍遥
板凳

如果nomad base station pro的售价有可能达到200刀，AirPower250刀我也不会太意外。我只想知道你啥时候能出，我已经快被三圈充电板折腾疯了。

04-14 12:48
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miraco123
地板

告辞

04-14 12:49
来自 iPhone 11
卑鄙的o我
4 楼
引用 @琦帅86 的回复

1200左右还可以买个感受一下，要真是2000都就打扰了

这就要看这款设备带来怎样的功能和体验了，但必定和市面上的无线充电板区分开
04-14 12:50
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Joey_7
5 楼
今年能出无线充电功率40W手机吗
04-14 12:53
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star19858109
6 楼

让那些土豪去买吧。超1000就算了。我是穷人

04-14 12:59
来自 iPhone 11 Pro Max
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zccjxmc
7 楼
引用 @任e逍遥 的回复

如果nomad base station pro的售价有可能达到200刀，AirPower250刀我也不会太意外。我只想知道你啥时候能出，我已经快被三圈充电板折腾疯了。

三圈充电板怎么折腾疯了？我有在用2个同时充电的板子，apple watch 和手机。不了解3圈充电板用起来会很麻烦或疯掉？
04-14 13:02
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fishwoo
8 楼
买买买
04-14 13:03
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zccjxmc
9 楼
苹果家的东西，这两年的趋势，就是越来越贵，没有最贵，只有更贵。 未来出的什么耳机、充电板、apple tv等各种小东西，越来越贵，更别提macbook 和iphone的新品旗舰款 ，还有imac 系列，绝对价格都TM越来越贵了。
04-14 13:05
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任e逍遥
10 楼
引用 @zccjxmc 的回复
三圈充电板怎么折腾疯了？我有在用2个同时充电的板子，apple watch 和手机。不了解3圈充电板用起来会很麻烦或疯掉？

我目前用的一个充电板会出现一个问题，手机和apple watch放上去之后大概需要好几秒才会显示充电，尤其是两个东西一起充电的时候，等待的时间更长。所以刚放上去的时候我不知道放对了没有，我得等一会儿，几秒后发现没有反应我就得调整一下，然后再等几秒钟，等充上电可能一分钟已经过去了。另外，它会出现刚开始显示充上电了，可第二天醒来的时候手机没有充满。我不知道是iOS的问题还是充电板的问题。

04-14 13:07
来自 iPhone 11 Pro
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