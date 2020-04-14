实锤：A12Z和A12X是同一款芯片

权威机构 TechInsights 今天证实，2020 年 iPad Pro 机型配备的 A12Z 处理器与 2018 年 iPad Pro 机型中的 A12X 处理器相同，但前者启用了额外的 GPU 内核。





在新的 iPad Pro 推出后不久就有消息开始猜测苹果使用了相同的芯片，而跑分测试也显示新款 iPad Pro 对性能的改进并不大。苹果并没有强调 CPU 性能的变化，但是有一个区别：A12Z 具有 8 核 GPU，而 A12X 只有 7 核 GPU。





TechInsights 在三月份提供的信息表明，A12X 只是一个禁用了一个 GPU 内核的 8 核 GPU 芯片，这表明 A12Z 是重新启用了该潜在 GPU 内核的 A12X。也就是说，两者是同一款芯片。





当时 TechInsights 表示，它计划进行平面布置图分析，以确定 A12X 和 A12Z 之间是否存在差异以及 GPU 芯片是否相同。





外媒指出，当芯片不能满足良率要求时，芯片制造商通常会禁用处理器的一个内核，这也许就是 A12X 的情况。 现在，芯片的制造已经得到了足够的改进，以至良率得到了提高，并且所有 8 个内核都可以正常工作，从而“诞生”了 A12Z 芯片。





编辑于 2020-04-14 11:46:23