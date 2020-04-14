实锤：A12Z和A12X是同一款芯片

乔纳森森森 发表于: 04-14 11:45:31
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只不过A12X禁用了一个GPU内核。

权威机构 TechInsights 今天证实，2020 年 iPad Pro 机型配备的 A12Z 处理器与 2018 年 iPad Pro 机型中的 A12X 处理器相同，但前者启用了额外的 GPU 内核。

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在新的 iPad Pro 推出后不久就有消息开始猜测苹果使用了相同的芯片，而跑分测试也显示新款 iPad Pro 对性能的改进并不大。苹果并没有强调 CPU 性能的变化，但是有一个区别：A12Z 具有 8 核 GPU，而 A12X 只有 7 核 GPU。


TechInsights 在三月份提供的信息表明，A12X 只是一个禁用了一个 GPU 内核的 8 核 GPU 芯片，这表明 A12Z 是重新启用了该潜在 GPU 内核的 A12X。也就是说，两者是同一款芯片。


当时 TechInsights 表示，它计划进行平面布置图分析，以确定 A12X 和 A12Z 之间是否存在差异以及 GPU 芯片是否相同。


外媒指出，当芯片不能满足良率要求时，芯片制造商通常会禁用处理器的一个内核，这也许就是 A12X 的情况。 现在，芯片的制造已经得到了足够的改进，以至良率得到了提高，并且所有 8 个内核都可以正常工作，从而“诞生”了 A12Z 芯片。



编辑于 2020-04-14 11:46:23

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威锋总裁
沙发

文章打开看不了？手机出问题了吗？

2小时前
来自 iPhone XS Max
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Regreens
板凳
引用 @威锋总裁 的回复

文章打开看不了？手机出问题了吗？

你试试长按选择文字，然后往下拖选，会出来🌝
2小时前
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姿势骚丶扭到腰
地板
引用 @Regreens 的回复
你试试长按选择文字，然后往下拖选，会出来🌝
牛皮。兄弟。活到老学到老
2小时前
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手机锋友8up1cnx
4 楼

給了你們一年時間都還沒趕上我，我連牙膏也懶得擠了

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
CHiLiam_周
5 楼

2018 iPad Pro 11寸还能战两年！

2小时前
来自 iPhone 8
bomb_w
6 楼
引用 @威锋总裁 的回复

文章打开看不了？手机出问题了吗？

我也一样，刚清理了客户端缓存，退出重新进就可以看了

2小时前
来自 iPhone XR
eageryes
7 楼
iPad Pro系列的瓶颈不在CPU的性能，完全是过剩的；实际的瓶颈在于RAM，iOS设备的使用寿命也基本取决于每一代的RAM大小。
2小时前
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KevinkeoWF
8 楼

不接受良率的解释，其实是苹果早有预谋的！

不急用的可以等年底或明年年初的A14X+5G的iPad Pro吧！

2小时前
来自 iPhone XR
a2651011
9 楼
苹果要脸？
2小时前
来自 威锋网页版
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微信z115gyw
10 楼

试想一下是不是可以通过越狱来开放性能核心呢

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
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