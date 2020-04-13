微软的便携二合一设备 Surface Go 即将迎来第二代

发布于 2018 年的 Surface Go 是微软对于便携二合一 Windows 设备的新尝试，凭借着 Surface 家族式设计和小巧的机身造型，这款主打便携的二合一设备上市初期就收获了大量的关注。如今将近两年过去了，微软似乎打算在最近推出 Surface Go 2。













早在去年就已经传出了微软有计划对 Surface Go 进行更新，但真正的发布日期可能是 2020 年。据外媒报道，最近一款疑似搭载 Windows 10 专业版系统的 Surface Go 2 设备通过了 FCC 的批准，型号和代码分别为 1927、EV2，而这两个代号也曾经出现在 Geekbench 的跑分数据中。









根据 Geekbench 跑分库中的数据，Surface Go 2 可能搭载 Intel Core m3-8100Y 双核四线程处理器，缓存达到 4MB，是前代奔腾 Gold 4415Y 处理器的两倍，而且还支持 3.4GHz 的最大睿频，但基准频率稍微低一些，只有 1.1GHz。





此外，Geekbench 还包含了一台搭载奔腾 4425Y 处理器的 Surface Go 2，这意味着微软可能为这款设备推出不同配置版本，满足不同的性能需求。









第一代 Surface Go 由于需要在便携和性能之间做出平衡，所以搭载了一枚奔腾 Gold 4415Y 处理器，这使得整体的性能表现乏善可陈，如果这一次 Surface Go 2 的配置更新能够带来更大的性能升级，应该能弥补不小的短板。