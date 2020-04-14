HomePod现在基于tvOS开发而不是iOS

苹果在三月份发布了专为 HomePod 设计的 13.4 系统，同时还发布了 iOS 13.4 和 tvOS 13.4。外媒最近查看了 ‌HomePod 的‌代码，发现苹果对新软件进行了一次奇怪的更改：HomePod‌ 操作系统现在基于 tvOS 而不是 iOS 开发了。





watchOS，tvOS 和在 HomePod 上运行的软件都是 iOS 的变体，但每一个都因针对该软件要在其运行的设备所做的调整而有所区别，例如具有独特的接口，API 等。





与基于 iPhone 和 iPad 上的操作系统的 ‌HomePod‌ 软件早期版本不同，‌HomePod‌ 的软件现在基于 tvOS。由于核心操作系统相同，因此 ‌HomePod‌ 的工作方式没有任何根本的改变。





外媒认为，将 ‌HomePod‌ 软件转换为基于 tvOS 可以节省苹果的工作量，因为 Apple TV 和 ‌HomePod‌ 都是始终接通电源的设备，可以接通电源意味着不需要像 iOS 那样进行省电优化，这两款设备还可充当 HomeKit 的家庭中枢，这可能也是两者现在共享代码的关键原因。





另外 iOS 14 也有可能终止对配备 A8 芯片设备的支持，例如 ‌iPad‌ Air 2 和 ‌iPad‌ mini 4，而 HomePod ‌配备了 A8 芯片。由于 ‌iOS 14 的支持可能终止，因此在可预见的将来，切换到 tvOS 基础可以让苹果更好地对 HomePod 进行更新。





有传言称，苹果正在开发更廉价的新版“HomePod”，并定于 2020 年推出，这也是代码转换的另一个可能的原因。





外媒 9to5Mac 在另一份单独的报道中指出，据“可靠的消息来源”指出，谣传数月的下一代“Apple TV”可能会配备与苹果计划在“iPhone 12”中使用的相同的 A14 芯片，并暗示该设备会在秋季推出。