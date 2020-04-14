早高FENG：疫情追踪技术不会变强制性命令/摩托罗拉4月将发布旗舰手机

▎苹果谷歌：疫情追踪技术不会变强制性命令





近日苹果和谷歌宣布合作开发新冠疫情追踪技术，接触追踪的目的是为了找到感染新冠病毒等病原体的人以及曾经与之存在密切接触的人，以便采取必要措施。不过这一合作也引发了当地政府可能强迫人们使用相关应用的担忧。不过，苹果和谷歌的代表却坚称，他们不会允许此项技术变成强制性命令。





▎越南企业家发明大米 ATM 机





新冠疫情持续在全球范围内传播，虽然越南并不是严重的疫区，但抗疫相关工作也毫不含糊。近日越南胡志明市企业家 Hoang Tuan Anh 就发明了一种大米 ATM 机，供市民 24 小时领取大米，这种机器就像银行的 ATM 一样，可以根据自己的需求来取得大米，该企业家称一开始计划每天提供 500 斤大米，并且费用由公司承担，并希望未来帮助更多的人。





▎摩托罗拉 4 月将发布旗舰手机





我们似乎已经很久没有听说到摩托罗拉这个名字了，不过该公司今天宣布了“大动作”。摩托罗拉宣布在 4 月 22 日将举行多年来“最大的”旗舰手机发布会。当然，该活动显然将会以线上方式进行。公司今天在推特上确认了日期和时间，预计该公司将在新的 Edge 品牌下宣布两款设备。





▎OPPO 发布 299 元真无线耳机





昨天晚上 OPPO 除了发布 Ace2 之外，还带来了一款真无线耳机，这也是之前预热的 OPPO Enco W31。OPPO Enco W31 专为无线耳机尝鲜用户设计，运用最新双耳同传技术并在手机模块上做了软件优化和传输优化实现超低延时，内置动感模式和均衡模式带来沉浸听感与越级音质，采用双麦克风通话降噪技术确保通话清晰，售价 299 元。



